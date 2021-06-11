كابتن زيزو شاهد.. أول فيديو من عقد قران محمد فراج وبسنت شوقي

يقام حاليا عقد قران الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي، في أحد الأماكن المفتوحة بالقاهرة، بحضور أهل العروسين وعدد من الفنانين.

وفي فيديو من الحفل، ظهر نجم النادي الأهلي السابق الكابتن زيزو عبد الشافي، بصفته شاهدا على عقد القران، وبجواره شقيقه شوقي عبد الشافي، والد العروس، أثناء تحرير العقد.

ودخل الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي في وصلة رقص عقب وصولهما قاعة عقد قرانهما، المقام حاليا بأحد الأماكن الكبرى بالقاهرة على نغمات أغنية You're the one that I want، التي قدمها أوليفيا نيوتن جون، وجون ترافولتا من فيلم Grease الذي قدم عام 1978.

كان الثنائي قد حضرا عقد القران على «بسكلته» على نغمات الفنانة شادية وعبدالحليم حافظ في أغنية «حاجة غريبة» التي قُدمت في فيلم «معبودة الجماهير».

وعلمت «الوطن» أن محمد فراج، قام بدعوة كافة أبطال مسلسله الأخير «لعبة نيوتن» بالكامل، ومخرج العمل تامر محسن، في حين دعت بسنت شوقي، عددا من الفنانين الشباب، بالإضافة للإعلامي شريف نور الدين، ونبيل عيسى، ولقاء الخميسي، ومريم الخشت، وأمينة خليل.

وأشارت المصادر، إلى أن «كتب الكتاب» لن يُسمح بدخوله سوى من تُوجه له دعوة الحضور، وذلك لرفض العروسين تواجد وسائل الإعلام وتسريب صور من الحفل بدون رغبتهما.