يوسف الشريف وأحمد حلمي يظهران في عقد قران محمد فراج وبسنت شوقي (صور)

حضر النجمان يوسف الشريف وأحمد حلمي، سويا، عقد قران الفنان محمد فراج، والفنانة بسنت شوقي، المقام حاليا في أحد الأماكن المفتوحة بالقاهرة.

وحضر الحفل عدد كبير من النجوم، منهم: منى زكي وأحمد حلمي وريهام عبدالغفور وجميلة عوض وأمينة خليل وإنجي علاء.

ودخل الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي في وصلة رقص عقب وصولهما قاعة عقد قرانهما، المقام حاليا بأحد الأماكن الكبرى بالقاهرة على نغمات أغنية You're the one that I want، التي قدمها أوليفيا نيوتن جون، وجون ترافولتا من فيلم Grease الذي قدم عام 1978.

كان الثنائي قد حضرا عقد القران على «بسكلته» على نغمات الفنانة شادية وعبدالحليم حافظ في أغنية «حاجة غريبة» التي قُدمت في فيلم «معبودة الجماهير».

يذكر أن الفنان محمد فراج، شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل «لعبة نيوتن» الذي تم عرضه خلال دراما رمضان الماضي، وتدور أحداث المسلسل بعدما يتخذ حازم وهنا، الزوجان المتحابان، قرارا بإنجاب وليدهما المرتقب على الأراضي الأمريكية، طمعًا في الجنسية، إلا أن عقبات كثيرة تعترض طريقهما وتهدد بتدمير زواجهما، خاصة حين تبقى في أمريكا، والمسلسل من إخراج تامر محسن.