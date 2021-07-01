مع بداية التطبيق الرسمي.. كل ما تريد معرفته عن اشتراطات البناء الجديدة

تعد اشتراطات البناء الجديدة، من أكثر عمليات البحث، عبر المحرك العالمي «جوجل»، خلال هذه الأيام، تزامنا مع بداية موعد التطبيق الرسمي لها، أول يوليو الجاري، عقب انتهاء الفترة المحددة للتطبيق التجريبي لتلك الاشتراطات، بداية من مايو الماضى وحتى يومنا هذا.

وتعد اشتراطات البناء الجديدة، محاولة من الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للقضاء على البناء العشوائي، وضبط حركة العمران داخل المدن.

وترصد السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن اشتراطات البناء الجديدة، تزامنا مع موعد التطبيق الرسمى لها.

اشتراطات البناء الجديدة

- السماح بالبناء وفقًا للاشتراطات المعلنة، بما ينظم العملية فيها، والقضاء على البناء العشوائي والمخالف.

- نقابة المهندسين سترسل أسماء المكاتب الاستشارية والمهندسين الذين ستوكل إليهم الأعمال.

- إصدار رخصة البناء على مراحل، ومتابعة الأعمال.

- حظر البناء في المناطق ذات كثافات شديدة الارتفاع، بشكل تام.

- حظر جزئي في المناطق ذات الكثافة متوسطة إلى مرتفعة.

- عدم اقتصار مسؤولية إصدار التراخيص على الأحياء، بل سيكون هناك لجان من أساتذة جامعات تشارك في الأمر.

- عدم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

- عدم منح الرخصة دون تقديم رسم هندسي معتمد من استشاري أو نقابة المهندسين.

- ارتفاع العقار سيحدده عرض الشارع، وطبيعة المنطقة، ولن يسمح بالأبراج الشاهقة داخل الأحياء المكتظة بالسكان.

- طلاء واجهات العقار شرط أساسي في الترخيص.

- توفير جراج داخل العقار، لإزالة مشكلة الزحام المروري والتكدس بالشوارع.

- تحل اشتراطات البناء الجديدة محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن

- لا تسري اشتراطات البناء الجديدة على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

- لا تطبق اشتراطات البناء الجديدة على القرى.

- ﻻ تسري اشتراطات البناء الجديدة على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

- تحل اشتراطات البناء الجديدة محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة.