الجمعة.. قطع مياه الشرب عن مناطق في حلوان

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع مياه الشرب عن مناطق امتداد 15 مايو، سجن 15 مايو، مدينة الأبطال والمثلث بحلوان، اعتباراً من الساعة العاشرة مساء الجمعة المقبل حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي السبت المقبل، نظراً لقيام الشركة بالأعمال المدنية بمحطة مياه التبين والذي يستلزم تخفيض الضغوط بالتوسع الفرنساوي بالمحطة.

وطالبت الشركة، في بيانها، أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.