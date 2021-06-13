انقطاع المياه 9 ساعات عن مركز ومدينة طوخ اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع المياه عن مدينة ومركز طوخ، لمدة 9 ساعات، اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد، وحتى الساعة السادسة مساء.

وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظراً لأعمال الجهاز التنفيذي بمرشحات المرحلة الثانية من توسعات المحطة المرشحة بالعبادلة تمهيداً لتشغيلها.

وأضاف البيان أن الشركة ستقوم بتوفير بدائل بتشغيل جميع المحطات الارتوازية وتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب، وفى حال طلبها رجاء الاتصال على رقم الخط الساخن (125).

في وقت سابق أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، تشغيل وحدة الترشيح الطبيعى لمياه الشرب «RBF»، لخدمة أهالي مدينة القناطر الخيرية والتي تم تنفيذها بتمويل من نادي روتاري مصر.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، في بيان سابق لها، أنه سيتم إيقاف المحطة المرشحة بالعبادلة بفرع طوخ، يوم الأحد الموافق 30/ 5 / 2021، من الساعة السابعة صباحا حتى الثالثة عصرا، لتركيب اللوحات الكهربية الخاصة بمرشحات المرحلة الثانية من توسعات المحطة المرشحة بالعبادلة.

وأوضحت الشركة أنه بمجرد الانتهاء من الأعمال سيتم تشغيلها والاستفادة منها، مشيرة إلى أنه سيتم تشغيل جميع المحطات الارتوازية، كما سيتم توفير سيارات المياه بجميع المناطق المتأثرة من ضعف المياه، لحين الانتهاء من الأعمال.

وعقد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، اجتماعاً مع قطاعات المشروعات والصيانة والتشغيل والسلامة والصحة المهنية، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصرى، على صعيد المشروعات التي تنفذها شركة مياه القليوبية.

وكلف رئيس مياه القليوبية فريق عمل يضم 40 مهندساً على مستوى الشركة للإشراف ومتابعة تنفيذ الأعمال ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وشدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ مشروعات المبادرة.

كما أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، تشغيل وحدة الترشيح الطبيعى لمياه الشرب RBF، لخدمة أهالي مدينة القناطر الخيرية والتي تم تنفيذها بتمويل من نادي روتاري مصر.