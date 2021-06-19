تفاصيل انقطاع المياه اليوم بالجيزة لمدة 12 ساعة في 9 مناطق

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن سبب وتفاصيل انقطاع المياه اليوم ‏بالجيزة، حيث أكّدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عودة المياه من الثامنة صباح اليوم إلى مناطق «مساكن ضباط الرماية، والشباب، حدائق الأهرام، كوم بكار، عزبة جبريل، منشية البكاري، غطاطي، فيصل» ومتفرعاته من الطالبية حتى الرماية، الهرم ومتفرعاته من الطالبية حتى الرماية».

تعديلات المترو

وفيما يتعلق بتفاصيل انقطاع المياه، اليوم بالجيزة، أكّدت شركة مياه الشرب، أنَّه تمّ قطع المياة بسبب تعديلات خط المترو اعتباراً من الساعة الثامنة مساء أمس الجمعة حتى الساعة الثامنة من صباح يوم السبت وذلك لأعمال قطع خط مياه الشرب قطر 1000مم المتعارض مع حدود محطة مترو المتحف الكبير بالمرحلة الأولى للخط الرابع حيث تمّ قطع المياه وإجراء تعديلات على الخط، مبينة أنَّه تمّ ضخ المياه تدريجيًا، حيث ستنتظم عملية الضخ لكل المناطق التي تأثرت بقطع المياه.

بدء الضخ التدريجي

وحول تفاصيل انقطاع المياه اليوم بالجيزة، أشارت الشركة، إلى حرصها المستمر على تقديم الخدمة للمواطنين باستمرار دون انقطاع مع وجود مشروعات جديدة ستدخل الخدمة قريبًا للحد من الضغط على شبكات مياه الشرب بالجيزة ولخدمة المواطن ومواجهة مشكلات تأثر مياه الشرب ببعض المناطق.

تواصل شركة مياه الشرب أيضًا استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بجميع مواقع العمل ومراكز خدمة العملاء المنتشرة بالمحافظة التابعة من توفير وحدات تعقيم ووضع بوسترات وقائية بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، وتنفيذ كل ما يصدر من تعليمات عن وزارة الصحة أو اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء حفاظًا على سلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس.

وأشارت إلى استمرار أعمال التعقيم بكل مواقع الشركة ونشر تنويهات توضح طرق انتشار الفيروس والوقاية منه، ومتابعة مستمرة من قطاع المعامل بالشركة بجميع المواقع والمكاتب الإدارية، ومنع دخول أي عميل أو موظف إلا بعد ارتداء الكمامة وعدم التهاون في الإجراءات الوقائية.