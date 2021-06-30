خطوات وطريقة التسجيل في التدريب الصيفي لوكالة الفضاء المصرية

تواصل وكالة الفضاء المصرية استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق ببرنامج التدريب الصيفي في وكالة الفضاء المصرية السنوي لطلبة الجامعات والمعاهد المصرية الذي يقام ضمن مشروع قمر تدريب الجامعات المصرية للعام 2021/2022.

ونشرت الوكالة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو توضيحي لخطوات التسجيل لتدريب قمر الجامعات عن طريق موقع المشروع.

وتستعرض «الوطن» قواعد التسجيل في التدريب الصيفي السنوي، والذي تقدمه وكالة الفضاء المصرية ضمن فعاليات مشروع قمر تدريب الجامعات المصرية على النحو التالي:

قواعد التسجيل في التدريب

- يتيح نظام التسجيل لجميع طلبة الجامعات والمعاهد العليا المصرية والمسجلين في السنه النهائية للعام الجامعي المقبل طبقًا للقواعد الآتية:

1. التقديم للتدريب يكون بصورة مجموعات متجانسة «من نفس الكلية ونفس القسم العلمي».

2. يمكن أن يتم التسجيل بصوره فردية.

3. تكون أولوية القبول للتدريب للطلاب المسجلين بمجموعات وقد لا يتم اختيار أي من الأفراد المستقلة في حالة استكمال العدد المطلوب من طلبة المجموعات.

4. الحد الأدنى لعدد الطلاب في المجموعة الواحدة هو 5 طلاب والحد الأقصى 8 طلاب.

5. يتم تحديد أحد الطلاب ليكون مشرف للمجموعة «Group Leader».

6. لا يتيح نظام التسجيل للفرد التقدم أكثر من مرة سواء كان منفردًا أو في مجموعة.

7. في حالة التسجيل كعضو مجموعة أو مشرف على مجموعة لا يمكن لك التقدم مستقل أو في مجموعة أخرى.

خطوات تقديم طالب مستقل

- يجب أن يكون العام الجامعي 2021/2022 للمتقدم هو العام النهائي.

- تملأ جميع البيانات بشكل صحيح وأي خطأ في بيانات المتقدم قد تسبب في استبعاده من التدريب، لذا يجب توافر الآتي:

1. الرقم القومي.

2. رقم الهاتف المحمول «يفضل أن يكون مشترك في تطبيق WhatsApp».

3. التقدير التراكمي «GPA».

4. الاسم الكامل صحيح.

- جميع الخانات مطلوبة ولا يتم إرسال التقديم دونها.

خطوات التقديم كمجموعة

- يجب أن تكون جميع أعضاء المجموعة في نفس العام الجامعي 2021/2022 ونفس التخصص ونفس الجامعة.

- يجب أن يكون العام الجامعي 2021-2022 لجميع أعضاء المجموعة هو العام النهائي.

تملأ جميع البيانات بواسطة مشرف المجموعة، ويجب توافر الآتي:

1. الأرقام القومية صحيحة لجميع أعضاء المجموعة.

2. أرقام الهاتف المحمول لجميع أعضاء المجموعة «يفضل أن يكون مشترك في تطبيق WhatsApp».

3. التقدير التراكمي لكل فرد في المجموعة «GPA».

4. الاسم الكامل صحيح لجميع أفراد المجموعة.

- يجب إدخال على الأقل أربع مشتركين بخلاف مشرف المجموع.

- يمكن إضافة حتى 3 مشتركين إضافيين للمجموعة «تترك الخانات الاختيارية فارغة في حال عدم الرغبة في إضافة جديدة».

- جميع الخانات مطلوبة ولا يتم إرسال التقديم بدونها.

ويمكنك الاطلاع على شروط وتفاصيل التدريب من هـنــــا.