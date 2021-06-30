فينيسا السينمائي يمنح جيمي لي كورتيس جائزة الأسد الذهبي الفخرية

قررت إدارة الدورة الـ78 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، منح الممثلة الأمريكية جيمي لي كورتيس، جائزة الأسد الذهبي الفخرية، ضمن فعاليات المهرجان المقامة في الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل.

وحدد مدير المهرجان، ألبرتو باربيرا، يوم 8 سبتمبر لتكريم الممثلة الأمريكية عن مشوارها الفني يوم 8 سبتمبر الجاري، بسالا جراندي في «بالازو ديل سينما»، وذلك قبل عرض فيلمها «Halloween Kills»، وهو أحدث جزء من سلسلة أفلام الرعب «Halloween»، من إخراج ديفيد جوردون جرين والمقرر طرحه في الولايات المتحدة في 15 أكتوبر، وفقا للبيان الصحفي الصادر عن المهرجان.

ومن جانبها، قالت جيمي لي كورتيس: «أشعر بالتواضع الشديد لتكريمي بهذه الطريقة من قبل مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وأن يحدث ذلك الآن تزامنا مع طرح Halloween Kills يجعل التكريم له معنى خاص بالنسبة لي».

وأضافت: «أطلق فيلم Halloween الذي أديت فيه شخصية لوري سترود مسيرتي المهنية، ولطالما كرمت السينما الإيطالية واهتمت بهذا النوع من الأفلام الذي منحني مسيرتي المهنية، لذلك لا يمكنني أن أكون أكثر فخراً وسعادة لقبول هذه الجائزة من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي نيابة عن لوري وجميع بطلات العالم الشجعان الذين يقفون شامخين في مواجهة عقبات تبدو مستعصية على ما يبدو ورفض الاستسلام».

وقال مدير مهرجان فينيسا السينمائي، ألبرتو باربيرا: «جيمي لي كورتيس تنتمي إلى تلك المجموعة النادرة من ممثلي هوليوود الذين يعكسون على أفضل وجه الصفات التي تمثل روح صناعة السينما العالمية وإرثها».

وتابع باربيرا: «جيمي لي هي ابنة النجمين توني كيرتس وجانيت لي، وهي التجسيد الطبيعي لنجم يعرف كيف يلعب الأدوار الصعبة بالإضافة إلى كاريزما منقطعة النظير وشخصية مميزة، كل هذه الصفات جنبًا إلى جنب مع عملها كمؤلفة لكتب الأطفال والتزامها بعملها الخيري، عززت مكانتها كفنانة عالمية، مسيرتها المهنية غير العادية التي دامت أربعة عقود ، والتي بدأت مع ظهورها المذهل لأول مرة في فيلم الرعب الكلاسيكي (Halloween) عام 1978 للمخرج جون كاربنتر».