والد حسام حبيب: أكاونت «إنستجرام» مش وهمي.. وابني اختفى بسبب شيرين

أكد حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، أن لديه حساب خاص به على موقع تبادل لصور والفيديوهات «إنستجرام»، ووجه من خلاله رسالة إلى نجله وزوجته النجمة شيرين عبد الوهاب، حسبما قال لـ«الوطن».

خرج والد المطرب حسام حبيب عن صمته بعد انتشار التسريب الصوتي الذي يهاجم فيه الفنانة شيرين عبدالوهاب زوجة ابنه، والذي قرر بعدها نجله مقاطعته، حيث اعتذر عما بدر منه، مؤكدًا أنه أصبح «عجوزًا خرفًا بحكم السن»، كما اتهم نجله حسام حبيب بأنه أصبح مجذوبًا لزوجته شيرين، حيث قال: «أنا بشكر الإعلامية نضال الأحمدية إنها ساهمت، ولو بطريق غير مباشر في عودة الابن الضال، وأخيرا نطق وأنا فرحت فرحة اللواء بابنه لما نطق في فيلم الدادة دودي».

وتابع من خلال حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «في لحظة خسف القمر حسام، انجذب لشمس النجمة زوجته، وأصبح من المجاذيب، ساب مدرسته ورمى كراسته وانشغل بيها ومشاكلها وأعمالها وذهبت نجوميته مع شمس نجوميتها الساطعة واستسلم في ظل هذه النجومية والقبول الإلهي وحب الناس الطاغي، لزوجته في عشق لم يحدث منذ أيام أم كلثوم، وهى تستحقه عن جدارة».

وأضاف: «أصبح من مجاذيب شيرين واهتم بعملها ونسي عمله، بس أنا بفكر نجمة مصر والعالم العربي الأولى، اللي أنا من عشاق فنها، بوعدها ليا قبل جوازهم إنها لن تقبل بنجومية أقل منها لزوجها وإن لم يكن أكتر منها كمان، وإنتي باعترافك إن الراجل ده أعطى ولم يأخذ طوال ثلاث أعوام ونصف».

والد حسام حبيب: مينفعش واحد في مكانتي ولا سني ينقاد لألعاب السيدة نضال

وتابع : «أنا بطالبك بوعدك رجعيه لجمهوره مش أكتر وفرغيه لعمله وكفاية عليه أربع سنوات من الغياب، وإن كنت لا أبرئ حسام من هذا الاختفاء لأنه مش معنى إنه مهتم بمشاكل عمل زوجته إنه يهمل عمله، دي حجة البليد الكسول أما عن نفسى آسف لكل ما بدر مني ومينفعش واحد في مكانتي ولا سني ينقاد لألعاب السيدة نضال وهوايتها في تدبير المؤامرات، على العموم المسامح كريم، وبقولها إن مجرد النشر بدون موافقة الشخص جريمة من جرائم الإنترنت وتصل عقوبتها في مصر لثلاث سنوات سجن».

واختتم : «بس أنا هشتكيكي في محكمة حسبي الله ونعم الوكيل، وأفوض أمري إلى الله لأني اتعودت لما باخد حقي بإيدى ربنا بيديني على قد إيدي، ولما بفوضه بيديني على قد إيده هو، والمرة الجاية مش عايزينك تتعبي نفسك وتقعدي 6 أشهر في الإعداد، إنتي بس قوليلي وأي خدمة وأي فضائح.. وأخيرا أنا آسف لكل هذه الضجة وكل هذه الآلام التي سببتها لأقرب الناس ليا، بسبب عجوز خرف بحكم السن».