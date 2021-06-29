حسام حبيب يرد على نضال الأحمدية بفيديو جديد: مصر فيها قانون

حرص الفنان حسام حبيب على مشاركة الجمهور لفيديو جديد يتحدث فيه عن الإعلامية نضال الأحمدية، وقال في الفيديو: «مساء الخير سمعت حاجة النهاردة كدا ضحكتنى أوى مدعية بتقول مواجهة جديدة مع حسام حبيب عايز أقولها أنتى مواجهاتك مع اللى بتعرفي تخترقيهم وسمعت من ناس بتقولى إنه صعب يقاضوكى فى لبنان لأن اختراقاتك واصلة كل الناس هناك».

وأضاف حبيب: «إنما مصر اللى حاولتى تتمسحى فيها وتجيبي سيرة مصر وسيرة سد النهضة وسيرة حاجات أشرف بكتير من انها تيجي على لسانك بلاش الشغل ده لأن مصر بلد كبيرة وفيها قانون وصدقيني الدنيا كلها دلوقتى عارفة يعني ايه مصر».

وتابع: «أنا أول مرة أسمع عن صحفي استقصائي بزق بيه بنات أنا بستخدم البشر اللى بيتابعونى بستغلهم هنا بقي اسمه تجارة بالبشر بتزقيهم يعملوا مكالمات مع ناس وتسميها أعمال استقصائية، وتقولى آه إنه أنا منفتش، آه منفتش لأن انا أرجل وأنضف من أن أنفي صوته أو مش صوته ميخصنيش».

وواصل حسام حبيب في الفيديو: «عشتي تجري ورا مين ورا حد بالاسم آه يقربلي لكن بالفعل لا ودا اللى انتى عرفاه كويس واستغلتيه كويس واللى أنت لعبتى عليه كويس لا بدافع لا عنك ولا عنه ولا ينفع أجيب سيرة اسمك ولا اسمه لأن أقل بكتير آسف انا بقول كده لكن دى الحقيقة وأنا قررت أواجه الحقيقة بمنتهى الشجاعة وأقول للإنسان الأعور أنت أعور في وشه زي المثل ما بيقول، أوعي تفتكري انى هخاف من استقصاءاتك لأن مليش في الاستقصاءات مبردش على تليفونات مليش فى السكة دى فمش هتعرفى تستقصي معايا يا أستاذة، ولسه فيه جولات بينى وبينك كتير وهعرفك يعنى ايه مصر ويعني ايه تخوضي فى أعراض وبيوت مصريين، هعرفك عملياتك الاستقصائية اللى بتديريها دى عندك هناك عندنا هنا نو، فاهمة لو مش فاهمة يعني ايه مصر هنفهمك يعني ايه مصر هعرفك إزاي بالقانون هوريكي يعني إيه مصر».

يذكر أن رد الفنان حسام حبيب جاء على الإعلامية نضال الأحمدية بعدما صرحت الأخيرة، في وسائل الإعلام أنها ستكشف كثيرا من الأمور وتسريبات جديدة لوالد الفنان حسام حبيب.

كان تسريب صوتي لوالد حسام حبيب زعم أنه تزوج من الفنان شيرين عبد الوهاب من أجل الحصول على أموالها، بجانب أن زوجته غير راضية عن زواجه بشيرين من الأساس، مما دفع الفنانة إلى نفي كل هذه التسريبات.