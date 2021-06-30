قطع المياه 8 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه عن مناطق (مساكن ضباط الرماية والشباب – حدائق الأهرام) وضعفها بـ بـ (فيصل والهرم) لـمـدة 8 سـاعـات، اعـتـبـارًا مـن الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 2 يوليو حتى الساعة 6 من صباح اليوم التالي السبت الموافق 3 يوليو.

وأرجعت الشركة في بيان أصدرته منذ قليل، سبب الانقطاع إلى تحويل مسار خط قطر 1200 مم من خط طرد بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي لأعمال تطوير الطريق المحيط بالمتحف المصري.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، موضحة أنها ستقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارىء، ويجرى الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم.