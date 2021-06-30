«قمحة»: مصر انطلقت في معركة التنمية من 30 يونيو

قال أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن الشعب المصري هو البطل في ملحمة «30 يونيو» للبدء معركة التنمية، وكانت خلفه قوات مسلحة بقائد شجاع استطاع اتخاذ قرار في مرحلة مفصلية، لحماية قرار الشعب، وتبنى مطالبه، وهذا نقل الدولة المصرية إلى ما نحن فيه الآن.

لحظات مهمة وشائكة

وأضاف «قمحة»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامية دينا عصمت، الأربعاء، أن مصر انطلقت في معركة التنمية وهي معركة صعبة جدًا، والقرارات الاقتصادية كانت في لحظة شائكة، ومتخذ القرار كان له رؤية واستراتيجية، وهي أن الشعب لديه القدرة على استيعاب الظروف التي تمر بها مصر، والإعلام المصري لعب دور كبير في تنمية الوعي، والدولة تأسست اقتصاديًا في مجموعة القرارات الاقتصادية التي اتخذها الرئيس.

مصر تقف على أرضية صلبة

وتابع، أن مصر حاليا تقف على أرضية صلبة، بينما كانت في ذلك الوقت تتعرض لتهديدات كثيرة ومنها الفتنة الطائفية والفرقة، حيث إن الجماعة الإرهابية كانت تعتبر أن كل شخص ليس معهم هو عدوهم، ولكن اليوم نرى في كل مدينة جديدة هناك مسجد وكنيسة، والدولة المصرية حريصة على قيم التسامح، ونحصد ثمار المشروعات التنموية العملاقة التي ساعدت مصر في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، وحماية هذا الشعب من هذه الجائحة وآثارها.

وشدد على أن مصر تفتتح عاصمة إدارية جديدة، ولكنها تهتم أيضا بـ60 مليون مصري يعيشون في الريف المصري، والقرى المصرية، ومن حق كل مواطن مصري أن يفخر بما حققته مصر، ويجب الاستمرار في العقد الاجتماعي الذي عقده المواطن مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل، لأن العمل هو سلاح الدولة في السنوات المقبلة.