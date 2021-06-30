حقوق إنسان النواب: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر والعالم من الفاشية الدينية 

وجه النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثامنة لـ ثورة 30 يونيو عام 2013، مؤكدًا أن هذه الثورة التاريخية جاءت لتبنى وطنًا جديدًا للمصريين تنتصر فيه حقوق الإنسان والعدالة واحترام الدستور والقانون وتصحح مسارًا، وتفتح آفاق الحلم والأمل أمام ملايين المصريين، الذين هتفوا ضد سماسرة الأوطان وسارقي الأحلام ليستردوا مصر الحرة بعد سقوط حكم المرشد والفاشية الدينية.

وقال «رضوان» في بيان، اليوم الأربعاء، إن التاريخ سجل بحروف من نور أن 30 يونيو ثورة تجسدت فيها إرادة شعب أراد التغيير، وانتفاضة أمة ضد الظلم ومحاولات تقسيم المصريين وبيع الوطن ورفض تحويل الوطن لإمارة إخوانية إرهابية تكون مرتعًا لقوى الشر والظلام والتطرف والإرهاب.

ثورة توحدت فيها كلمة المصريين

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن 30 يونيو كانت وسوف تظل واحدة من أهم وأعظم الثورات في تاريخ مصر والعالم كله؛ لأنها ثورة توحدت فيها كلمة المصريين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية بعد أن تجمع كل المصريين تحت راية الوطن وعشق ترابه ليسطروا بعزيمتهم ودماءهم ملحمة ابهرت العالم كله.

رسالة عاجلة

وقال النائب، إن الشعب المصري بعث برسالة عاجلة وحاسمة وواضحة للعالم كله مفادها، أن 30 يونيو ثورة للإصلاح الحقيقى على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعي، وتحقيق التنمية الحقيقية والشاملة والمستدامة وشريان الأمل الذى أعاد الحياة للدولة من جديد وبمثابة تحول فى مسار العملية السياسية المصرية من شبه دولة ضعيفة ومفلسة حاولت أن تحكمها جماعة فاشلة وإرهابية، إلى دولة قوية عظيمة وناهضة يحكمها كل المصريين.

مواقف تاريخية للرئيس

وأكد أن الشعب لايمكن أن ينسى أبدًا الموقف التاريخى للزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى حمل روحه على كتفه ولقواتنا المسلحة الباسلة وإنحازها التام والحقيقى لإدارة الشعب، ضد جماعات وقوى الشر والضلال.