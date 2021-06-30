معرض الكتاب: الحجز الإلكتروني يمنح 4 تذاكر بحد أقصى

قالت المهندسة هبة الخولي، مسؤول المنصة الرقمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن طريقة الحجز لدخول معرض الكتاب في نسخته الـ52، تقتضي الدخول على المنصة الإلكترونية المخصصة للمعرض والتسجيل بالاسم والحساب الإلكتروني وكلمة سر ورقم التليفون، وبعدها تصل رسالة بها تذاكر دخول المعرض بحد أقصى 4 أفراد بالتسجيل الواحد.

وأضافت «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، الذي تقدمه الإعلاميتان سالي شاهين ونهى عبدالعزيز، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المنصة تقدم عددا من الخدمات كالحجز الإلكتروني وحضور الندوات والكثير من الخدمات الأخرى، لافتةً إلى أن إدارة المعرض قررت استثناء كبار السن وذوي الهمم ومرافقيهم من التسجيل المسبق لدخول المعرض.

وأوضحت أن وزيرة الثقافة أكدت على ضرورة عقد تلك الدورة الجديدة من معرض الكتاب مع الحفاظ على أعداد زائري المعرض ومنع الزحام، ولذا جرى تحديد شخص واحد يسجل لاستلام 4 تذاكر بشكل إلكتروني خلال فترة عقد المعرض بالكامل، «من حقه يستخدم الأربع تذاكر دول، ولو عايز يحضر 4 أيام مختلفة، وممكن ياخد الـ4 تذاكر، ولو هي عيلة مكونة من 4 أفراد وتخش كلها في يوم واحد، والأطفال أقل من 10 سنوات لا يتطلب دخولهم حجز مسبق».

وأكدت أن كافة تذاكر دخول المعرض مجانية بشكل كامل،وهو ما أعلنته وأكدته وزيرة الثقافة في مؤتمرها الصحفي الذي عقدته منذ فترة.

والتقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، نظيرتها الليبية «مبروكة توغي اكور» على هامش مشاركتها في افتتاح فعاليات الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، لمناقشة وسائل دعم وتعزيز التبادل الفكري والثقافي بين البلدين الشقيقين، وذلك في حضور الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ونائبه الدكتور أحمد بهي، وصبرى سعيد، رئيس العلاقات الثقافية الخارجية والوفد الليبي المرافق.