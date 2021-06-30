يتناول محاربة الإرهاب.. «كونسلتو أيامنا الحلوة» في معرض الكتاب

صدر حديثا عن دار «هاشتاج مصر للنشر»، كتاب «كونسلتو أيامنا الحلوة» للكاتب الصحفي إبراهيم طه. ويقول عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين إبراهيم طه: «يقع الكتاب في 121 صفحة، من القطع الصغير، وسيكون متوفر خلال الدورة 52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب التي تقام في الفترة من اليوم 30 يونيو، ويستمر حتى 15 يوليو 2021».

ويضيف المؤلف في تصريحات صحفية: «يضم «كونسلتو أيامنا الحلوة» حزمة مقالات تحت إطار إنساني واجتماعي وقضايا مساندة للدولة والإدارة السياسية، ونبذ إرهاب أهل الشر كنقاط أساسية.. ويأتي ذلك وفقا لرؤية شخصية ومعالجات اجتماعية واقتصادية لموضوعات مترابطة».

ويوضح الكاتب الصحفي إبراهيم طه مؤلف «كونسلتو أيامنا الحلوة» أن الكتاب ينقلنا إلى مرحلة التفاعل الحي والمباشر مع القارئ من خلال QR Code يستطيع من خلاله القارئ التواصل مع الكاتب بشكل مباشر وفوري بعيدا عن الصورة النمطية لشكل التواصل بين المؤلف في العموم والقارئ والمتابع على وجه التحديد.وأشاد الكاتب الصحفي إبراهيم طه بالمجهود والرؤية الإبداعية للأستاذ مساعد دكتور هبة فياض – قسم الإعلان بالمعهد العالي للفنون التطبيقية – التجمع الخامس على دورها المميز في تنفيذ الغلاف وفق دلالة اللون والرموز البصرية بما يعبر عنه الكاتب وروح النص والنمط الأساسي الموحد لتنفيذ صفحات الكتاب والأفكار التسويقية والتي من شأنها خلق مساحة من الود والتفاعل بين دار «هاشتاج مصر للنشر» والمؤلف من ناحية والقارئ من الناحية الأخرى.

وقدم عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين إبراهيم طه الشكر لإدارة وفريق عمل «هاشتاج مصر للنشر» على الدعم والمساندة والأفكار التسويقية المبتكرة والجديدة في السوق المصري التي تم تنفيذها لكتابه «كونسلتو أيامنا الحلوة».

وكشف أن الخطة التسويقية تضم توزيع نسخ مجانية للمواطنين في محال عملهم مثل المستشفيات والمدارس والنقابات ومراكز الشباب والمكتبات العامة وغيرهم وبعض الميادين الكبرى مؤكدًا أن إدارة دار «هاشتاج مصر للنشر» تعتبر القراءة قوة ناعمة وخط مواجهة صريح ضد الأفكار المتطرفة وحق مثل المأكل والمشرب ضمن مقومات الدولة الحديثة التي نفتخر بأن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسى قواعدها.

وأوضح الكاتب أن إدارة «هاشتاج مصر للنشر» بالاتفاق والتعاون مع المؤلف تسعى حاليا لتوقيع اتفاق ملزم وبرتوكول تعاون مع أحد الجمعيات الأهلية المصرية الوطنية البارزة العاملة في القطاع الخيري ليكون لها الحق في كل أرباح عمليات بيع النسخ الورقية والإلكترونية للكتاب.

وفي الختام قدم عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين إبراهيم طه الشكر للإدارة السياسية على دورها في إقامة الدورة 52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام وتنفيذ تكنولوجيا التحول الرقمي فيما يخص للمنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض.