عاجل.. اليابان تعلن ضوابط جديدة للمدن المضيفة لأولمبياد طوكيو

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم، الأربعاء، قواعد جديدة للمدن التي ستستضيف رياضيين من الخارج للمشاركة في أوليمبياد طوكيو؛ وذلك بهدف منع انتشار فيروس كورونا.

وأورد تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الإرشادات الجديدة تأتي في أعقاب موجة انتقادات بسبب إدارة أزمة إصابة فردين من الفريق الأولمبي الأوغندي بفيروس كورونا في اليابان، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتفيد الإجراءات الجديدة بأنه إذا ثبتت إصابة مشارك ببعثة أجنبية داخل المطار فإن الحكومة المركزية ستتحمل مسؤولية تحديد الأشخاص الذين تعاملوا معه عن قرب ونقلهم إلى منشأة عزل، أما إذا ثبتت إصابة أحد الأفراد في معسكرات التدريب فإنه سيتم حجر بقية اللاعبين بشكل فردي وستتوقف جميع التدريبات حتى تجزم السلطات بأمان استئنافها.

من جانبه، حث رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، توماس باخ، جميع المشاركين على الالتزام باحتياطات كورونا، قائلا إن الأولمبياد المرتقبة لا تشبه أي دورة سابقة شهدها العالم في الماضي، مضيفا أن حوالي 84 بالمئة من أفراد البعثات وتقريبا جميع مسؤولي اللجنة سيتلقون اللقاح قبل الوصول إلى اليابان.

وتابع التلفزيون أنه يتم حشد أفراد الشرطة من جميع أنحاء البلاد للمشاركة في تأمين أماكن الألعاب في طوكيو، وأن عددهم يقدر مبدئيا بعشرات الآلاف، وأن المجموعة الأولى حضرت اليوم مراسم تسلمها العمل في العاصمة طوكيو للشهرين المقبلين.