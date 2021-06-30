دعوى قضائية ضد وزير الثقافة وهاني شاكر بسبب التجديد النصفي للموسيقيين

رفع عادل محمد مصطفى نعيم، أستاذ متفرغ من كلية التربية النوعية، دعوى قضائية ضد وزير الثقافة بصفته، ورئيس اتحاد النقابات الفنية، وهاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، بشكل عاجل قبل تاريخ 30 يوليو، لعدم إجراء الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي لنقابة المهن الموسيقية.

تأتي الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إجراء القرعة لإسقاط عضوية نصف أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية، والإعلان عن موعد إجراء انتخاب أعضاء بدلا منهم، وفي الموضوع إلغاء هذا القرار مع ما يترتب عليه من إثار وتنفيذ الحكم الصادر بمسودته الأصلية وبدون إعلان .

ومن جانبه قال مصطفى المراغي محام بالنقد المسؤول عن القضية لـ«الوطن»، أن المحكمة حددت يوم 11 يوليو للجلسة الأولى، لأن ما تفعله النقابة يتعارض مع قانون 103 لعام 1987، فيجب أن يتم إسقاط 6 أعضاء من النقابة، ولكنهم رفضوا إجراء عملية انتخابية بحجة أن هذا القانون تم إلغاؤه.

«الموسيقيين» تتجاهل الاستفسار عن موعد انتخابات التجديد النصفي

وأرسل اتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبدالعزيز، منذ 15 يوماً، خطابًا موجهًا لنقابة المهن الموسيقية للاستفسار عن موعد التجديد النصفي للنقابة أسوة بباقي النقابات المهنية الفنية.

وحسب مصادر لـ«الوطن»، تجاهلت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر خطاب اتحاد النقابات الفنية، ولم ترد عليه، ولم تحدد حتى الآن موعدًا لإجراء الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي لـ«الموسيقيين».

ووفقًا للمصادر، فإنه في حال عدم إبلاغ اتحاد النقابات الفنية بموعد انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن الموسيقية، قد يؤدي ذلك لحل مجلس «الموسيقيين».