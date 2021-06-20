هاني شاكر لـ الوطن: لو سمحتوا.. بداية مفاجآتي مع تامر حسين وعزيز الشافعي

قال الفنان الكبير هاني شاكر إن أغنيته الجديدة «لو سمحتوا» من المقرر أن تطرح عبر المنصات الإلكترونية والسمعية وموقع «يوتيوب» خلال الساعات القليلة المقبلة، لكي تكون باكورة أعماله الرومانسية مع الشاعر تامر حسين.

هاني شاكر: لا أفكر في طرح ألبوم غنائي وليس من خططي

وأشار هاني شاكر لـ«الوطن» إلى أن أغنية «لو سمحتوا» لن تكون الأغنية الوحيدة التي ستجمعه بالشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي إلا أنه أكد أن هناك أغنيتين أخريين يتم التحضير لهما لطرحهما خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أن الأغنية الجديدة ستكون مختلفة وجريئة تماما نظرا لأن توزيعها سيكون مع الموزع المغربي جلال الحمداوي الذى قدم عددا من الأغنيات الشهيرة مع المطرب سعد لمجرد.

وأشار هاني شاكر إلى أن فكرة طرح ألبوم غنائي جديد خلال الفترة المقبلة غير واردة في خططه نظرا لعدم قبول الجمهور الحالي لفكرة الألبوم.

هاني شاكر: أعود للحفلات من جديد مع دار الأوبرا

شدد «شاكر» على أن العمل النقابي أخذ منه فنه وحفلاته الكثير، ولكنه يعمل حاليا وبقوة على العودة لجمهوره بطرح أكثر من أغنية وإحياء عدد من الحفلات من بينها حفل دار الأوبرا المصرية أول شهر يوليو المقبل.

كان هاني شاكر قد ظهر في إطلالة إعلامية مع الإعلامية لميس الحديدي، وكشف فيها عن لوك الجديد له قائلا إن اختيار الشكل الكلاسيكي الأوروبي القديم جاء من فريق عمله ونجله «شريف» وزوجته «نهلة»، خاصةً أن الأغنية المرتقبة «لو سمحتوا» التي يتعاون فيها مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي والموزع المغربي جلال الحمداوي، تختلف تمامًا عن الأسلوب الغنائي الذي طالما تميز به «سكة تانية مختلفة عني وودتني في حتة جديدة».