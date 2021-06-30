حركة تغييرات محدودة في قيادات محافظ جنوب سيناء

أصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، حركة تنقلات محدودة لبعض القيادات في عدد من الوحدات المحلية والمدن والمراكز على مستوى المحافظة.

وقرر محافظ جنوب سيناء نقل اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي، من مساعد رئيس الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ، للقيام بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية لمدينة دهب، ونقل اللواء عارف عبد العزيز، من قائم بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية لمدينة دهب، للقيام بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية لمدينة طابا، ونقل علي الشحات، من قائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمدينة طابا، إلى وكيل الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ جنوب سيناء، خلال الاجتماع الدوري الأسبوعي، اليوم الأربعاء، أن تلك التغيرات من أجل خدمة المواطنين، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن، ومديري المديريات والإدارات بالديوان العام المعنيين بالاجتماع، ومتدربي الاكاديمية الوطنية للتدريب، والنائب حميد أبو بريك، عضو مجلس النواب.