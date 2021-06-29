«العناني»: جميع مواطني جنوب سيناء والبحر الأحمر تلقوا لقاح كورونا

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، أعضاء الوفد الإعلامي الأوكراني الذي يزور مصر حاليا، في إطار الرحلة التعريفية للاطلاع على المقصد السياحي المصري، والتي نظمتها الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في إطار الترويج السياحي لمصر.

وخلال اللقاء رحب وزير السياحة والآثار بالوفد، مؤكدًا أن المقصد السياحي المصري هو مقصد مثالي لمن يبحثون عن تجربة سفر آمنة وممتعة طوال العام، حيث يمكن الاستمتاع بمعالم مصر السياحية المتميزة والمتنوعة وشواطئها المشمسة ومناظرها الطبيعية الخلابة وحضارتها العريقة.

وأوضح وزير السياحة والآثار أن مصر حريصة على بذل كل الجهود في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث تطبق بكل حزم جميع الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية والوقائية في المطارات والمنشآت الفندقية والسياحية والمواقع الأثرية والمتاحف في كل أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى ما يتم من جهد للانتهاء من تطعيم العاملين بالقطاع والمواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالقطاع السياحي والمواطنين والسائحين.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالقطاع في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، وسيتم الانتهاء من تطعيم المواطنين والمقيمين في هاتين المحافظين نهاية الشهر الجاري، وجار تطعيم كل العاملين بالقطاع في المقاصد السياحية الأخرى في القاهرة والساحل الشمالي والمحافظات السياحية بالصعيد والمدن السياحية المختلفة.

وأضاف «العناني» أن أوكرانيا تُعد من الأسواق المهمة المصدرة للسياحة إلى مصر، ويعد السائحين الأوكران من أوائل السائحين الذين قاموا بزيارة مصر عند استئناف حركة السياحة الوافدة إليها في أول يوليو 2020، مشيرا إلى أنه سيتم قريبًا تفعيل خدمة الخط الساخن للوزارة لاستقبال آراء واستفسارات السائحين باللغة الأوكرانية.

وردا على تساؤلات الإعلاميين فيما يتعلق بعدد المتاحف التي تم افتتاحها مؤخرا والمقاصد السياحية التي ينصح بزيارتها غير منتجعات البحر الأحمر، قال «العناني» إنه تم افتتاح أكثر من 20 متحفًا أثريًا خلال الفترة الماضية، آخرها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بعد استقباله لموكب المومياوات الملكية في أبريل الماضي.

وأضاف أنه يجب على السائح الأوكراني زيارة مدن الأقصر وأسوان والإسكندرية وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر، حتى يتعرف على الحضارة المصرية العريقة، والمدن السياحية الواقعة على ساحل البحر المتوسط وعلى مقوماتها السياحية المتميزة والمتنوعة، مثلما تعرف على المناطق والمنتجعات السياحية على ساحل البحر الأحمر.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، نظمت رحلة تعريفية للوفد الإعلامي الأوكراني، الذي يضم عددًا من ممثلي أكبر وأهم الصحف المتخصصة في السياحة والقنوات التلفزيونية وبعض المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي في أوكرانيا، شملت مدن كل من شرم الشيخ والعلمين القاهرة، ومن المقرر أن تنتهي هذه الرحلة بزيارة مدينة الغردقة.

وتأتي هذه الرحلة التعريفية، في إطار حرص الوزارة على اطلاع الوفد الأوكراني بما يتمتع به المقصد السياحي المصري من مقومات سياحية مختلفة ومتميزة، لترسيخ الصورة الذهنية الإيجابية عن مصر في أوكرانيا، من خلال نشر عدد من المقالات وفقا لما شاهدوه على أرض الواقع بعد عودتهم إلى بلادهم.