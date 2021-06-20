وزير الاتصالات يبحث التعاون في التحول الرقمي وخدمات البريد مع وفد ليبي

استقبل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفد رفيع المستوى من قيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الليبي، برئاسة الدكتور فيصل أحمد قرقاب رئيس الشركة القابضة للاتصالات الليبية، لتفعيل أوجه التعاون المشترك بين مصر وليبيا، في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، في ضوء مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري إلى العاصمة الليبية طرابلس في أبريل الماضي.

وتعد الشركة القابضة للاتصالات الليبية، المسؤولة عن الإشراف على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الليبي، وتعمل على توفير خدمات متطورة وفعالة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والخدمات البريدية وتقنية المعلومات التي تدعم تنمية الاقتصاد الليبي، كما تضم الشركة عدد من الجهات التابعة، وهي شركة الاتصالات الدولية الليبية، وشركة هاتف ليبيا، وشركة ليبيا للاتصالات والتقنية، وشركة بريد ليبيا، وشركة البنية للاستثمار والخدمات، وأكاديمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وعقد الجانبان اجتماعا موسعا برئاسة الدكتور عمرو طلعت، والدكتور فيصل أحمد قرقاب، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشركة القابضة للاتصالات الليبية والجهات التابعة لهما، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين وفقا لمذكرات التفاهم الثلاث الموقعة بين مصر وليبيا، حيث جرى توقيع مذكرتين تفاهم بهدف التعاون لإعادة بناء البنية التحتية المعلوماتية في ليبيا والاستفادة من المنظومة المصرية للكوابل الدولية، إضافة الى توقيع مذكرة تفاهم لبناء القدرات وإعداد الكوادر التقنية من الشباب الليبي بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشهد الاجتماع طرح الرؤى بشأن سبل دعم التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات البنية التحتية الرقمية، والتحول الرقمي، والخدمات البريدية، وبناء القدرات وصقل المهارات الرقمية للشباب في مختلف علوم الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، فضلا عن التعاون في المجالات المتعلقة بالبنية التشريعية والتنظيمية لقطاع الاتصالات، وتأهيل الكوادر الليبية في مجال الأمن السيبراني والتصدي للهجمات السيبرانية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية التعاون الوثيق بين مصر وليبيا بين البلدين في ظل الروابط التاريخية والجغرافية والثقافية التي تجمع البلدين، مشددا على أنّه لمس خلال زيارته إلى ليبيا منذ شهرين، النهضة التي تشهدها البلاد في ظل إرادة الشعب والحكومة الليبية على تحقيق ذلك؛ مشددا على أنّ مصر تدعم جهود الحكومة الليبية في هذا الصدد.

تسريع وتيرة التعاون القائم على المصالح المشتركة بين مصر وليبيا

وأضاف طلعت، أنّه جرى الاتفاق على تسريع وتيرة التعاون المثمر القائم على المصالح المشتركة بين مصر وليبيا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجرى الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من البلدين لوضع خطة محددة بموضوعات وجدول زمني لتنفيذ مشروعات التعاون المشترك في مجالات الربط البيني والكوابل البحرية، ومشروعات التحول الرقمي من خلال نقل التجربة المصرية لليبيا، والاستفادة من قصص النجاح التي حققتها ليبيا في هذا المجال، إضافة الى التعاون في خلق كوادر متعمقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال استضافة الشباب الليبي في دورات تدريبية فى مصر، وانشاء مراكز للتدريب في المدن الليبية، وجرى الاتفاق على التعاون في مجالات ريادة الأعمال ورعاية الفكر الابتكاري للشباب، ومراكز البيانات، وإدارة المشروعات مع بحث إمكانية الاستعانة بالخبرات المصرية في إدارة المشروعات بليبيا وتبادل الرؤى وقصص النجاح والخبرات بين البلدين في هذا المجال.

من جانبه، أعرب الدكتور فيصل أحمد قرقاب، رئيس الشركة القابضة للاتصالات الليبية، عن تطلعه لعلاقات اقتصادية موسعة مع قطاع الاتصالات المصري، مؤكدا أنّ مشاركة مصر لليبيا في رحلتها للتنمية والتطوير أمر طبيعي في ظل الامتداد السياسي والتاريخي والثقافي والاجتماعي بين البلدين، حيث تأتي الزيارة لترسيخ متانة العلاقات المصرية الليبية، خاصة أنّ مصر كان لها دور كبير في إنشاء مؤسسات الدولة الليبية في الخمسينيات، كما يضم الوفد رؤساء قطاع الاتصالات في ليبيا، لمناقشة مشروعات التعاون المشترك في إطار تنفيذ خطة التحول الرقمي بليبيا.

قرقاب: نتطلع للاستفادة من التجربة المصرية في التحول الرقمي

وأضاف الدكتور فيصل أحمد قرقاب، أنّه جرى الاتفاق على تنفيذ عدد من المشروعات تمثل الأولوية لليبيا خلال العام الحالي والمقبل، وتشمل الاستفادة من التجربة المصرية في التحول الرقمي بمؤسسات الدولة، وميكنة العمليات الخدمية الحكومية، حيث جرى الاتفاق على تأسيس شركة مشتركة تشرف على أعمال التحول الرقمي في ليبيا، كما جرى الاتفاق على التعاون في مجالات البنية التحتية والتدريب، إلى جانب وضع آليات لتحفيز القطاع الخاص بليبيا وخلق التكامل وتشجيع الشراكات بين الشركات فى كلا البلدين مع توفير كافة السبل لإنجاح هذه الشراكات.

السفارة المصرية في ليبيا ستعمل على التنسيق ودعم التعاون بين البلدين

وأشار السفير تامر موسى، سفير مصر بدولة ليبيا، إلى أنّ هناك قواسم مشتركة تجمع مصر وليبيا في ظل العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين؛ مشيدا بدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فتح آفاق للتعاون بين مصر وليبيا، ومؤكدا أنّ السفارة المصرية في ليبيا ستعمل على التنسيق ودعم جهود التعاون المشترك بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حضر الاجتماع من الجانب المصري، المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، والدكتورة هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة إيمان عاشور مدير المعهد القومي للاتصالات، والمهندس محمد نصر مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، وعبده علوان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشؤون المناطق، والمهندس محمد شمروخ نائب أول الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية بالشركة المصرية للاتصالات، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها.

فيما حضر الاجتماع من الجانب الليبي، الشارف امحمد هبلي مستشار سياسي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، والدكتور مجدي علي الشيباني رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الليبية للاتصالات وتقنية المعلومات، والمهندس عادل بشير أبوفارس رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات الدولية، والمهندس محمد علي بالراس علي رئيس مجلس إدارة شركة هاتف ليبيا، وعاطف سالم الأحرش رئيس مجلس إدارة شركة البنية للاستثمار والخدمات، وعبدالمنعم خليفة الحجاجي رئيس مجلس إدارة شركة ليبيانا للهاتف المحمول، وطارق علي الشطشاط رئيس مجلس إدارة شركة بريد ليبيا، وعبدالباسط السنوسي رئيس مجلس إدارة شركة ليبيا للاتصالات والتقنية، واعمار محمد البوزيدي رئيس مجلس إدارة شركة الجيل الجديد، والمهندس عبدالخالق عاشور رئيس مجلس إدارة شركة المدار الجديد، ومحمد الصادق أبوسماحة مدير إدارة الاستثمار والمساهمات بالشركة القابضة للاتصالات الليبية، ومحمد المهدي أبوهبيشة المدير العام لشركة البنية للاستثمار والخدمات، وعدد من قيادات الشركة القابضة للاتصالات الليبية والجهات التابعة لها.

يذكر أنّ الوفد الليبي يزور مصر خلال الفترة من 19 حتى 22 يونيو، ومن المقرر أن تشهد الزيارة عدد من الاجتماعات التنفيذية بين مسؤولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها مع الوفد الليبي، للاطلاع عن قرب على مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وليبيا في هذا المجال.