«القوى العاملة» تشكر «الاتصالات» على تحقيق التحول الرقمي في الوزارات

عقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، اجتماعا بديوان عام الوزارة، وأعضاء اللجنة العليا والتنفيذية ممثلي الإدارات المركزية بالوزارة، ووزارة الاتصالات والشركة المنفذة لمشروع تطوير البوابة الإلكترونية لوزارة القوى العاملة، كما وجّه الوزير الشكر والتقدير لوزارة الاتصالات، التي حملت على عاتقها مسؤولية تحقيق التحول الرقمي للوزارات كافة، ليصبح واقعا ملموسا، كما أنّ الدولة المصرية تخطو خطوات واسعة وسريعة نحو تحقيق ذلك في مختلف المجالات.

يأتي الاجتماع في إطار مجموعة اجتماعات يتم تنفيذها للمتابعة والتعرف على جاهزية البيانات ومدى الاستفادة منها، بعرض آلية حفظ البيانات على الأنظمة الحالية، والتعرف على البنية التحتية لمركز معلومات الوزارة، لدراسة الفوارق وإعداد قوائم والمتطلبات المستقبلية.

في مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالحضور، مؤكدا حرص الوزارة على تطوير البوابة الإلكترونية الخاصة بها، وما يرتبط بذلك من إنشاء منصة، وبوابة تعمل على جميع أجهزة التليفون المحمول، فضلا عن أجهزة الكمبيوتر لعرض كل ما تقدمه الوزارة من خدمات والتكامل مع بوابة مصر الرقمية، وميكنة بعض الخدمات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الوزير، أنّ الاجتماع يأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة القوى العاملة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يهدف لتفعيل دور أدوات وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمحرك رئيسي لتطوير الخدمات والأعمال بهدف تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما وجّه الوزير بضرورة اكتشاف المواهب الشابة في الوزارة ومديرياتها القادرة على مواكبة تطورات العصر، والعمل على تقديم كل الدعم والتشجيع اللازم لها، بتنمية وصقل مواهبهم،، والاستفادة منها في تحقيق رؤية الوزارة المستقبلية، مشددا على أنّهم أمل الغد ووسيلة التنمية المستدامة.

يذكر أنّ البروتوكول الموقع مع وزارة الاتصالات، يشمل نطاقه 4 محاور رئيسية، هي: تطوير البوابة الإلكترونية، وتطوير وربط الخدمات الإلكترونية ببوابة مصر الرقمية، والذي يهدف لميكنة الخدمات الأكثر طلبا وهي: شهادة القيد (كعب العمل)، وترخيص عمل الأجانب، وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة، كما يشمل خدمات التدريب والتعلم عن بعد من خلال إتاحة منصة تعليمية رقمية للتدريب المهني، والتدريب وتنمية القدرات البشرية للعاملين بالوزارة.