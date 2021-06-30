«الصحة» توضح كل ما تريد معرفته عن فاعلية لقاح سينوفاك

بدأت وزارة الصحة والسكان، في إنتاج أول دفعة من اللقاح المصري «سينوفاك»، بعدما حصلت على حق التصنيع داخل الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا» بفرعيها بالعجوزة والسادس من أكتوبر، وكشفت الوزارة عن إنتاج 300 ألف جرعة بشكل مبدئي اليوم، وتزامنا مع ذلك يستعرض «الوطن» في نقاط كل ما تريد معرفته عن فاعلية لقاح سينوفاك ، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان في تقارير رسمية لها.

فاعلية لقاح سينوفاك

وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزارة الصحة والسكان أن لقاح «سينوفاك» الصيني أثبت فاعلية بنسبة 91% على المفحوصين من الفئات العامة، مشيرة إلى أنه يعتمد على طريقة التصنيع التقليدية للقاحات المستخدمة في العديد من اللقاحات المعروفة، ويمكن تخزينه في ثلاجة عادية في درجة حرارة 2- 8 درجات مئوية.

وأضافت أن مصر من أوائل الدول في العالم التي اتخذت خطوة تصنيع لقاح فيروس كورونا «سينوفاك».

ولقاح «سينوفاك» الصيني عبارة عن جرعتين تفصل بينهما 21 يوما من تلقي الجرعة الأولى.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون، وتجفيفها جيدا، والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس أي أسطح، للحفاظ على استقرار المنحني الوبائي لفيروس كورونا.

كما ناشدت الوزارة المواطنين ضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري استعدادا لأي موجة مرتقبة لفيروس كورونا.

وكشفت الوزارة عن تطعيم ما يقرب من 5 ملايين من المواطنين، وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاح كورونا. وقالت إن جميع اللقاحات آمنة وفعالة والأعراض الجانبية تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو حمي أو احمرار موضع التطعيم وهي أعراض تزول من تلقاء نفسها.