تبدأ غدا.. تعرف على شروط تحويلات المدارس التجريبية

يبحث الكثير من أولياء أمور طلاب المدارس التجريبية، عن شروط وخطوات التحويلات الإلكترونية بين المدارس التجريبية، أو من المدارس الخاصة إلى التجريبية، باعتبار أنها الأقل في المصروفات الدراسية وقريبة إلى حد كبير في المستوى التعليمي وجودة المعلمين والإدارة، وأقل بكثير في الكثافة الطلابية مقارنة بنظيرتها الرسمية الحكومية.

موعد الاستعلام عن نتيجة التحويل

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه من حق ولي الأمر التقدم بطلب تحويل واحد فقط، ويمكن تعديله حتى نهاية مدة التقدم حتى 20 أغسطس 2021، مشددة على تسجل جميع الأرقام بطلب التحويل باللغة الإنجليزية.

وأكدت مديرية التعليم بالجيزة على الاستعلام عن النتيجة، عن طريق متابعة موقع المديرية بعد يوم 5 سبتمبر، أو الاستعلام من خلال لجان التحويلات بالإدارة التعليمية التي جرى التقدم لها.

خطوات التحويل بين المدارس التجريبية

- يبدأ التسجيل 1 يوليو، وينتهي يوم الأحد 15 أغسطس.

- التسجيل من خلال ولي الأمر فقط وصحة البيانات المسجلة مسئوليته.

- ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل بكل دقة، لحساب سن الطالب الفعلي في أول أكتوبر 2021 إلكترونيًا.

- يجرى إعلان نتيجة التحويلات 1سبتمبر.

- اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.

- في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن التحويلات المدرسية تجرى إلكترونيا فقط، ومن خلال موقع المديرية لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات، ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) إلا التعليم الخاص والتعليم الفني فقط، مشيرًا إلى أن المراحل التي يمكن التحويل إليها من المرحلة الثانية رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي (الابتدائي) والمرحلة الإعدادية والثانوية، مؤكدة على أن استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية.