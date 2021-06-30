إصابة تاجر في مشاجرة بسوق «ميت الحوفيين» ببنها

أصيب تاجر بعدة طعنات متفرقة في أنحاء جسده، إثر تشاجره مع آخرين في سوق «ميت الحوفيين» ببنها، بسبب خلافات سابقة بينهم، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى بنها الجامعي.

وألقي القبض على أحد المتهمين، وجار ضبط الثاني بعد هروبه، عقب ارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى بنها الجامعي، بوصول «فتحي. ش» تاجر، مصابًا بعدة طعنات في البطن وفي حالة سيئة.

وانتقل على الفور العميد خالد محمدي رئيس مباحث مديرية أمن القليوبية، وتبين أن المصاب تشاجر مع تاجرين آخرين في سوق قرية ميت الحوفيين، دائرة مركز شرطة بنها، لوجود خلافات سابقة بينهم، فقام المتهمان بطعنه بآلة حادة «سنجة» عدة طعنات وفرا هاربين.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط أحدهما، ويدعى «أحمد. ع»، وجار ضبط الثاني، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.‏

في وقت سابق، لقى شاب مصرعه على يد زميل له، طعنه بمطواة، إثر مشاجرة بينهما، بسبب الهزار الثقيل ما تسبب في وفاته في الحال.

ألقي القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلب تحريات المباحث والتصريح بدفن الجثة، عقب مناظرة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وملابساتها.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية، إخطارًا من العميد خالد محمدي رئيس مباحث القليوبية، بوجود مشاجرة وقتيل دائرة قسم أول بنها.