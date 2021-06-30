محافظ الإسماعيلية: إرادة الشعب المصري وقفت أمام قوى الشر في 30 يونيو

قال اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن إرادة الشعب المصرى القوية وقفت أمام قوى الشر وأعداء الوطن في ثورة 30 يونيو عام 2013.

وأضاف «بشارة» في تصريحات خاصة أن ثورة 30 يونيو استطاعت أن تبين مدي قوة وإرادة وتلاحم الشعب المصرى والقوات المسلحة التي انحازت لمطالبه، وتولت حمايته من الفتن.

بشارة: 30 يونيو أكدت قدرة المصريين على التحدي

وتابع بشارة قائلا «القوات المسلحة اتخذت الخطوات المدروسة لاكتمال مؤسساتنا الدستورية، لنبدأ عهدًا جديدًا من الاستقرار والتنمية والرخاء».

مضيفا، أن ثورة 30 يونيو أكدت للعالم أجمع أن المصريين قادرون على تحدى الصعاب و تحقيق الإنجازات، وعبرت عن ثقة الشعب الدائمة والتفافه حول القوات المسلحة، الدرع الأول والحامى للبلاد.

بشارة يوجه التحية لشهداء الوطن

ووجه «بشارة» التحية لشهداء الوطن ممن ضحوا بحياتهم فداءا للوطن وأرسل التهنئة لأبناء محافظة الإسماعيلية ومواطنيها، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.

وقال محافظ الإسماعيلية، إن ما تحقق من إنجازات ملموسة خلال السبع سنوات الماضية أعاد لمصر مكانتها الرائدة بين دول العالم، بفضل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس السيسى والحكومة المصرية وإرادة أبناء الوطن.

وتابع «كلنا جادين لاستمرار تحقيق الإنجازات داعمين كل ما يتم على أرض الوطن من إنجازات تحسب لتلك الثورة»، مؤكدا على بذل كل فرد من أبناء الوطن الجهد المطلوب كل في موقعه لإعلاء راية مصر وتحقيق الأمن والرخاء.