ثانوية تراكمية جديدة وفرص للتحسين.. أبرز تصريحات وزير التعليم

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعض المفاجآت حول موضوع طباعة كتب المرحلة الثانوية وامتحانات الكتاب المفتوح «الأوبن بوك»، والثانوية العامة التراكمية المقترحة، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية له في بعض برامج «توك شو»، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكذالك حديثه عن الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الطلاب من فيروس كورونا، وهذه التصريحات نرصدها لكم كما يلي:

لن يكون هناك كتاب ورقي

-عند اكتمال بعض المشروعات الجاري العمل عليها حاليًا، فإنه لن تكون هناك حاجة للكتاب الورقي لعدد من الأسباب التي ذكرها الوزير في منشوره.

-عند اكتمال توزيع أجهزة التابلت على كل طلاب المرحلة الثانوية هذا العام، والتي تكلفت 9 مليارات جنيه، وكذلك عند اكتمال بناء منصات رقمية متكاملة على منصة إدارة التعلم المتاحة لطلاب المرحلة الثانوية، بتكلفة وصلت لمئات الملايين، أصبح ضروريا عدم طباعة ملايين الكتب الورقية.

بدائل الكتب الورقية

وأوضح الوزير أن هذه الكتب ستكون موجودة في صورة «PDF»، وأيضا في صورة كتب تفاعلية على موقع الوزارة، وكذلك وجود كل الكتب على بنك المعرفة في منصة إدارة التعلم «LMS»، وكذالك على التابلت أثناء الامتحان الإلكتروني باستخدام تقنيات الأندرويد المتعلقة بتقسيم الشاشة أو الانتقال بين الامتحان والمنصة بدون الحاجة إلى طباعة الكتب.

-يجب ترك القرارات الخاصة بتحديد مواعيد التعليم للدولة، فهي عندما تحتاج حظر التجول أو إلغاء الدراسة، ستتخذ هذا القرار، وهناك تفاصيل صعبة تنفيذ من خلالها إجراء الدراسة في الصيف، كما يقترح بعض أولياء الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي، والدولة تبذل مجهود مضاعف، من أجل تقديم خدمة تعليمية جيدة للطلاب.

-نفسي أطمن الناس، كل المخاوف الخاصة بكورونا الدولة لا تنام، ولن يوجد قرار يؤثر على الأولاد، والمصادر اللي بتقدمها الدولة النهادره، ثقوا فينا، واطلعوا عليها، وأولياء الأمور يحاولوا يخشوا ولو مرة المنصات التي وفرتها الوزارة.

نظام تراكمي في الثانوية العامة الجديدة

- الوزارة لم تخترع النظام الخاص بالتراكمية في الثانوية العامة الجديدة، لأنه متعارف عليه، كما أنه لن يتم تطبيقه بأثر رجعي، لكن سيتم تطبيقه على الطلاب الذين سيدخلون الصف الأول الثانوي العام المقبل.

- لا توجد امتحانات خاصة بالتحسين، من خلال دفع 5 آلاف جنيه، مبنيا أن القرارات شيء، والقانون شئ آخر، والمحكمة الدستورية حددت الحد الأقصى للرسوم، وهي 5 آلاف جنيه، لكننا حددنا إن وجود عدة محاولات للطلاب من أجل التحسين، الأولى منها ستكون مجانية.

-النظام التراكمي في الثانوية العامة ليس اختراعا مصريا وموجودا في النظام الأمريكي وفي النظام البريطاني أيضا، وهذا أمر متعارف عليه، وهذا النظام سيتم مناقشته في مجلس النواب، ولن يتم تطبيقه على الدارسين الحاليين في الثانوية العامة، وسيتم تقسيم الاستفادة على 3 سنوات، وستوجد أكثر من محاولة لتحسين الامتحان.

-لن تتحول الثانوية العامة إلى 3 سنوات، وكثير من الأولاد كانوا يعتبرون الصف الأول والثاني الثانوي إجازة ويذهبون فقط إلى المدرسة في الصف الثالث الثانوي والامتحانات كانت رحلة البحث عن درجات ومعظم الطلاب متعملوش خالص وبيتعبوا في سوق العمل وفي الجامعات والنظام القديم ده متأصل من 30 و40 سنة، وفيه ناس مستفيدة منه والدولة جاية تطلع أولياء الأمور من النظام ده.