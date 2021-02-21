أبرز تصريحات وزير التعليم عن أولياء الأمور: «مش عاجبهم حاجة وبيفاصلوا»

استنكر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، تدخل أولياء الأمور في عمل المنظومة التعليمية، بشكل مبالغ فيه، حيث قال «الناس بتفاصل في كل حاجة في التعليم وإحنا بنقول لهم التعليم مش سوبر ماركت»، موضحًا أن الوزارة تتلقى استفسارات يومية من أولياء الأمور عن جداول امتحانات الثانوية العامة.

وتحدث «شوقي» خلال حواره في برنامج «جروب الماميز»، الذي يُعرض على شاشة «مدرستنا 1»، أنه يجب على كل المصريين أن يعلموا بأن الدولة المصرية في معركة حاليا مع جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، كما أن المسؤولين عن المنظومة التعليمية متواجدون في غرفة العمليات لمتابعة المستجدات على أرض المعركة.

وتستعرض «الوطن» أبرز ما قاله وزير التعليم عن أولياء الأمور في السطور التالية:

- التدخل السافر من قبل أمهات الطلاب في العملية التعليمية غير مقبول وأصبح أمرًا مضرًا وغير مجدٍ وغير نافع على الإطلاق.

- الوضع ده ما ينفعش، كل حاجة بقيت أوفر أوي، وكل الأمور تعالجها بعض الأمهات بالصياح والزعيق.

- التعليم يُعد علم له متخصصون، وكذلك وضع الامتحانات، ولا يصح للحاصل على أي مؤهل الحديث عن المنظومة التعليمية.

شوقي: نضع مصلحة الطلاب التعليمية والصحية في الاعتبارات

- الوزارة أخذت احتياطتها الكاملة في سبيل عدم إصابة الطلاب بفيروس كورونا.

- مش عاوزين نزود الجدل حول فكرة الامتحانات والدرجات، التعلم الصحيح أفضل من تقفيل الامتحانات والحصول على المجاميع النهائية.

- حان الوقت لتغيير ثقافة المجتمع في التعامل مع فكرة التعليم.

- قدمنا الحلول التي تتناسب مع ظروف كورونا، لكن هناك البعض يريد حلول تناسبه هو فقط.

- بدل ما نعمل 5 امتحانات هنعمل امتحان واحد في يوم واحد، يبقى المفروض أولياء الأمور يكونوا سعداء مش العكس.

- علم التقييم لا يسمح بالاكتفاء بتقييم الطالب في امتحان واحد مجمع لأن نتيجته غير دقيقة بشكل كافي.

- العالم أجمع يمر بظروف استثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا.

- نضع مصلحة الطلاب التعليمية والصحية في الاعتبارات.

- إحنا ما بنغيرش كلامنا كل شوية زي ما بيتقال، بس بنحاول نساعد الكل لكن لا كده عاجب ولا كده عاجب.

- قررنا بعد تفكير عميق، لكي نقيم طلاب الإعدادية في الترم الأول، أن نعقد لهم امتحان مجمع متعدد التخصصات فيما درسه الطلاب في الترم الأول، في يوم واحد لمدة 3 ساعات، ونتيجة هذا الامتحان لن تدخل في المجموع.

- أول يوم لي في الوزارة بعد حلف اليمين: «دخل عليا 6 أمهات قالوا لي، دي مقترحاتنا لجدول الثانوية العامة عملناها في النادي اختار واحد يناسبك واعلنه».

- مش بنضيع أي سنوات دراسية على أبنائنا الطلاب مثل دول أخرى وحافظنا على ولادنا صحيا وتعليميا.