إعدام 6 مدانين بالقتل والسرقة في سجن برج العرب

نفذت مصلحة السجون، صباح اليوم الأربعاء، أحكام إعدام 6 مدانين في قضايا جنائية بسجن برج العرب، وتم نقل الجثث إلى مشرحة كوم الدكة، تمهيدا لتسليم الجثث لأسرهم لدفنها.

ونُفذت أحكام الإعدام، صباح اليوم، بحضور كل من قيادات سجن برج العرب وأحد أعضاء النيابة العامة وطبيب شرعي، فضلا عن أحد المشايخ.

وقالت مصادر لـ«الوطن»، إن المُنفذ بحقهم أحكام الإعدام، مدانون في قضايا قتل عمد وسرقة، وأضافت المصادر أنه بعد الانتهاء من تنفيذ أحكام الإعدام تم استخراج تصاريح دفن لهم.

وتابعت المصادر أن الجثث تم نقلها إلى مشرحة كوم الدكة، تمهيدا لتسليم الجثث لأسرهم، بعدما تم إخطارهم من قبل مصلحة السجون، وفي حال رفض أي أسرة استلام الجثة الخاصة بها سوف تقوم الدولة بدفنها على نفقتها.