كيت ميدلتون تتألق في كل الألوان.. خطفت الأنظار بمباراة إنجلترا وألمانيا

بعد أن لفتت كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، وزوجة الأمير وليم، الأنظار، أمس، في مباراة إنجلترا وألمانيا، في الدور ربع النهائي من بطولة يورو 2020، عقب أن ظهرت بجاكيت أحمر بنفس لون فريقها، تحدثت وسائل الاعلام العالمية عن إطلالات «كيت» الأنيقة غالبا، ورصد بعضها أجمل هذه الاطلالات وما صاحبها من أزياء، وهو ما فعله موقع «تاون آند كانتري»، الذي بدأ برصد ظهورها الأخير في ستاد ويمبلي، أمس، بجوار الأمير ويليم، وابنهما الأمير جورج، حيث كانت ترتدي جاكيت أحمر، ماركة زارا، وبلوزة بيضاء.

إطلالات كيت ميدلتون المميزة

قبل ذلك، ظهرت كيت ميدلتون في 27 مايو 2021 في آخر يوم من زيارتها لإسكتلندا، بفستان بمعطف أزرق ماركة كاثرين واكر، حيث نسقت فيما يبدو مع زوجها الأمير وليم الذي ارتدى رابطة عنق وقميص منسجم مع لون معطفها.

وفي مايو 2021 أيضا، التقت «كيت» طفلة مريضة سرطان تدعى، ميلا سندون، حيث أوفت بوعدها للطفلة حينما كانت تتحدث معها على الهاتف، وطلبت منها الطفلة أن ترتدي فستان لونه وردي يشبه فساتين الأميرات، عندما تلتقيا، وارتدت معه كمامة قماشية منسجمة معه عليها زهور وردية أيضا.

وأثبتت «كيت»، في مايو 2021 أنه أحيانا ما يكون من السهل أن ترتدي الأخضر، بينما كانت تبدأ يومها في اسكتلندا، حيث ارتدت بدلة خضراء، وتحتها بلوزة بيضاء، وحذاء رياضي أبيض، وهي الألوان التي بدت متسقة مع وجودها في متنزه أخضر.

كيت ميدلتون تتألق في الأسود

وحتى في اللون الأسود تألقت «كيت» أيضا، ففي فيديو لها جرى تصويره في متحف التاريخ الطبيعي، ظهرت دوقة كامبريدج مرتدية فستانا أسود وجاكيت من نفس الألوان، وحزام فضي، بينما كانت تستعد لإعلان الفائز بجائزة هذا العام لأفضل مصور للحياة البرية.

غير أنها في يناير 2020، عادت للتألق بفستان باللون الأحمر خلال حفل استقبال في قصر باكنجهام، تم تنظيمه احتفالا بقمة الاستثمار الأفريقية البريطانية.

ويبدو من الواضح أن تألق كيت ميدلتون لا يعود لمجرد أزياء أو ألوان بعينها، وإنما إلى مزيج من عوامل مختلفة تتصدرها بالطبع شخصيتها وروحها وملامحها المميزة.