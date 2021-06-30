بعد قرار علاج مرضى ضمور العضلات.. والدة الطفل «فهد»: شكرا للرئيس

توجهت والدة الطفل «فهد» المريض بضمور العضلات، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب إصداره قرار بالتكفل بعلاج الأطفال المصابين بمرض ضمور العضلات على نفقة الدولة، وذلك أثناء تفقده أحد المشروعات صباح اليوم الأربعاء.

وأضافت إسلام عز، والدة الطفل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم الأربعاء، أن الأهالي بمجرد معرفتهم بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم تسعهم الفرحة «كأنهم اتولدوا من أول وجديد».

وقالت «عز» إنها تعمل ممرضة في مستشفى عزل هيلوبولس، وكانت تتغيب عن ابنها 14 يوم من أجل العمل في ظل وجود فيروس كورونا المستجد كوفيد19، موضحة أنها كانت تجري مسحة طبية وتعزل نفسها لمدة 5 أيام أخرى من أجل عدم إصابة طفلها.

وتابعت: «فهد عنده سنتين و10 شهور، وعرفت إنه مصاب بضمور العضلات بعد 6 شهور من ولادته، وكانت تتابع حالته دكتورة ألمانية والعلاج كان متوفر في قطر والإمارات وسعر غالي جدا، وابني بعد سن السنتين الدكتورة قالتلي خلاص هو كده مش هينفع يتعالج، وبعدها تواصلنا مع البرنامج ووصلتنا لمستشفى الدمراداش والدكتورة ناجية أستاذ الضمور إديتنا الأمل وإن الأمل في ربنا كبير، أنا أتولدت من جديد، ابني كان بيموت قدامي في كل لحظة، ربنا جعل دعاوي المرض والناس سبب عشان نلاقي علاج، ده الأهالي كانت بتموت ألف مرة»، مؤكدة أنها كانت تعرض أن يأخذوا منها عضو مثل عينها أو أي عضو آخر من أجل أن يحصل ابنها على العلاج لارتفاعه ثمنه للغاية.