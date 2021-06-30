عميد طب «نيو جيزة»: فرحة عارمة بقرار السيسي لعلاج أطفال ضمور العضلات

قالت الدكتورة لمياء محسن، عميد كلية طب «نيوز جيزة»، إن أي طفل يولد تتم متابعة حالته والنمو الجسدي والعقلي له، مؤكدة أن بعض الأماكن البعيدة والأقل حظا في التعليم، لا تعرف أن الطفل متأخر في النمو عن باقي زملائه في العمر نفسه، ولديه ضمور في العضلات، لذا يجب التحليل المستمر للطفل.

وأضافت «محسن» خلال مداخلة في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم الأربعاء، أن مرض ضمور العضلات له أنواع كثيرة، لكن يظهر بشدة عندما يكون الطفل ليس لديه أي قدرة على تحريك يده وقدمه، وهذا أمر قاسٍ جدا على أولياء الأمور.

وأوضحت عميد كلية طب «نيوز جيزة»، أن التشخيص المبكر يفيد ويعمل على علاج المرض بشكل أسرع متابعة: «لازم يكون فيه فحص مستمر عشان نشوف العضلات هل بتتحرك بشكل جيد ولا مش مش قادر يحركها وهل التنفس عند الطفل جيد».

وأشارت عميد كلية طب «نيوز جيزة»، إلى أن العلاجات الجينية هي أغلى أنواع العلاجات، ويوجد نوعان أساسيان من الأدوية أجازتهما هيئة الدواء في مصر لعلاج المرض، وسط فرحة من المصريين، لافتة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن الدولة ستعالج الأطفال المصابين بهذا المرض، كما حدث في الطفل رشيد المصاب بضمور العضلات الذي حصل على حقنة بـ35 ألف جنيه، في عمر سنتين للعمل على علاج الضمور.

وأكدت عميد كلية طب «نيوز جيزة»، أن أولياء أمور الأطفال المصابين بضمور العضلات في فرح شديد، بعد قرار السيسي بعلاج هؤلاء الأطفال، مواصلة: «أي حاجة ليها علاقة بالأطفال بتمس الإحساس والوجدان ومصر فيها نحو 40% من السكان تحت سن 30 سنة، ودي نسبة عالية كأنها دولة لوحدها».