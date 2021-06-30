عاجل.. النيابة تتحفظ على 4 مواقع حفر وتنقيب لمتهمي قضية الآثار

قالت النيابة العامة في بيان لها، إنها تحفظت على 4 مواقع للحفر والتنقيب، كانت الشرطة قد ألقت القبض على متهمي «قضية الآثار» فيها.

وأوضحت النيابة العامة، أنها انتقلت للمعاينة فتبينت ما يوجد من أعمال حفر عميقة، وتأكدت من اللجنة المشكلة من «المجلس الأعلى للآثار» خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المجرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار.

وجددت المحكمة المختصة، حبس رجل الأعمال حسن راتب، وعلاء حسانين «نائب الجن والعفاريت» و17 متهما آخرين، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار والاتجار فيها، كما أمرت النيابة بالتحفظ على أموال المتهمين حسن راتب وعلاء حسانين، وعرضت الأمر على المحكمة المختصة للنظر فيه.