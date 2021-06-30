التحفظ على أموال حسن راتب .. 20 متهما في قضية الآثار

أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارًا شمل التحفظ على أموال حسن راتب، رجل الأعمال المتهم في قضية التنقيب عن الآثار والاتجار بها، مع علاء حسانين المعروف بـ«نائب الجن والعفاريت» وشقيقه، وآخرين، صدرت لهم أوامر حبس احتياطي، على ذمة التحقيقات الجارية في القضية.

التحفظ على أموال حسن راتب

وأمرت الجهات المختصة بالتحفظ على أموال المتهم، كإجراء احترازي، بعدما صدر قرار بتجديد حبسه على ذمة القضية لمدة 15 يوما إضافية، مع باقي المتهمين، الذين يقارب عددهم الـ20 متهما على رأسهم علاء حسانين، البرلماني السابق، ونصّ القانون على ضرورة عرض أمر التحفظ على أموال حسن راتب، أو أي أمر مشابه، على محكمة الجنايات المختصة، للبت فيه بالرفض أو التأييد، على أن يكون العرض على المحكمة خلال 7 أيام من تاريخ صدور القرار.

القبض على حسن راتب

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على رجل الأعمال حسن راتب، في مدينة السادس من أكتوبر، في ضوء ما كشفت عنه التحريات والتحقيقات مع التشكيل الذي يترأسه علاء حسانين، والذين تم ضبطهم فى منطقة مصر القديمة، وبحوزتهم 201 قطعة أثرية مختلفة الأشكال والأحجام.

وظهرراتب في مقر محكمة جنوب القاهرة بمنطقة السيدة زينب، حيث بدا مرتديا جلبابا أبيض وعباءة بيضاء وسبحة، ومكبلا بقيد حديدي، وسط حراسة أمنية مشددة.

التحقيق مع حسن راتب

حققت الجهات المختصة مع راتب، وخضع لجلسة تحقيق تجاوزت الـ6 ساعات، وواجهته بما نُسب إليه من اتهامات بتمويل عمليات التنقيب عن الآثار، ثم صدر قرار بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.

ثروة حسن راتب

ويمتلك رجل الأعمال حسن راتب ثروة طائلة، بينها جامعة خاصة وشركات في مختلف المجالات.