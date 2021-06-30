مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في 3 حوادث بالساحل الشمالي

شهدت محافظة مطروح وقوع 3 حوادث متفرقة، اليوم الأربعاء، على طريق مطروح - الإسكندرية الساحلي الدولي، أسفرت عن مصرع أحد الأشخاص، وإصابة 8 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفيات المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

انقلاب سيارة أمام قرية «أمواج»

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي 4 مصابين في حادث انقلاب سيارة أمام قرية «أمواج»، تم نقلهم للمستشفى بواسطة سيارات الإسعاف، وهم: «محمد عبد المولى محمد»، 24 سنة، من البحيرة، مصاباً بكدمات وسحجات متعددة بالجسم والرأس، و«خالد موسى عبد الحميد»، 26 سنه من برج العرب، مصاباً بكدمات وسحجات متعددة بالجسم والرأس والكوع الأيمن، و«أحمد عاطف عادل، 20 سنه، من الإسكندريه، مصاب بجرح بالكوع الأيسر وكدمات وسحجات متعددة بالجسم، و«أحمد محمد هاشم»، 18 سنه من الإسكندريه، مصاباً بجرح بالكتف الأيسر وكدمات وسحجات متعددة.

مستشفى الضبعة يستقبل جثة ومصابين من عائلة واحدة

وفي الحادث الثاني، لقي شخص مصرعه وأصيب آخران من عائلة واحدة، تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الضبعه المركزي، حيث أسفر الحادث، الذي وقع على المحور الإقليمي، عن مصرع «سالم معدول محمد»، 58 سنة، الذي وصل إلى المستشفى جثة هامدة، بينما أصيب «يوسف هلال معدول»، 10 سنوات، بجرح قطعي في الأنف وكدمات وسحجات متعددة بالجسم والرأس، و«نصر الله هلال معدول»، 22 سنة، بكدمات وسحجات متعددة في الجسم و الرأس واليدين، وجميعهم من مركز الضبعة.

كما استقبل مستشفى رأس الحكمة المركزي بمحافظة مطروح مصابين إثر وقوع انقلاب سياره أمام قرية «زاوية العوامة»، حيث نقلت سيارات الإسعاف كلاً من «مصطفى محمد صابر»، 15 سنة، من الإسكندرية، مصاباً باشتباه نزيف داخلي بالمخ، واشتباه كسر بالحوض وجرح قطعي بالجبهة والركبة اليمنى، و«أحمد علي الدرديري»، 34 سنة، من الجيزة، يعاني من كدمة بالرقبة، واشتباه نزيف داخلي بالمخ وجرح قطعي بالركبة اليمنى.

وتجري الأجهزة المعنية الفحوصات اللازمة، للتعرف على أسباب وملابسات الحوادث، ورفع تقرير إلى النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.