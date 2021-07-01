«الصحة»: لقاح كورونا يقلل فرص الإصابة بالفيروس وشدة الأعراض

أصدرت وزارة الصحة والسكان معلومات رسمية عن لقاح كورونا، لطمأنة المواطنين بشأن اللقاحات، وتنفيذ خطة الوزارة في تطعيم أكبر قدر من المواطنين، مع نهاية العام الجاري، تحسبا لأي موجة أخرى من الفيروس.

اختبرنا اللقاح

وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها، إن لقاح فيروس كورونا اختبر في التجارب الإكلينيكية، وأثبت أنه يقلل من فرص الإصابة بالفيروس، ويقلل من شدة الأعراض.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه للحصول على لقاح كورونا لابد من التسجيل، وحجز اللقاح من خلال الموقع الإلكتروني.

وقالت الوزارة، إنه يمكن التسجيل للحصول على اللقاح من عمر 18 سنة، مناشدة المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا؛ للمساهمة في الحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس.

وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا، والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس، أو اللمس أو الأحضان في أثناء اللقاء، والاكتفاء بالترحيب بالأيدي.

وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، مناشدة المواطنين في حال ظهور أي أعراض الذهاب إلى المستشفيات، وطلب الرعاية في توقيت مبكر.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان الخاصة بأعداد مصابي فيروس كورونا، عن انخفاض معدلات الإصابة بالفيروس، في مقابل ارتفاع معدلات الشفاء منه على مستوي محافظات الجمهورية.

وتوقعت الوزارة استمرار انخفاض الأعداد حتى شهر أغسطس المقبل، مطالبة المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا، ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية.