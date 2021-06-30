أستاذ الصحة العامة: مصر أنفقت 7 مليارات جنيه على قوائم انتظار المرضى

قال الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، إن هناك إنجازات كبيرة في مجال الصحة لتحقيق محاور التنمية المستدامة وفقًا لرؤية منظمة الأمم المتحدة، لافتا إلى أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» أثبت أهمية مجال الصحة في ظل تنفيذ مصر مشروع التأمين الصحي الموحد.

وأضاف«المر» خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية extra news، أن مشاريع نور حياة ومشروع 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي تعد أهم المبادرات الصحية في المنطقة، وجرى الكشف على نحو 60 مليون مواطن وسط فيروس كورونا، فضلا عن الكشف مجانًا على أمراض القلب والضغط والسرطان والأمراض المزمنة.

وأوضح أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، أن الدولة أنهت قوائم الانتظار للمرضى الذي يرغبون في العلاج على نفقة الدولة حيث أنفقت مصر7 مليارات جنيه، وإجراء نحو 70 عملية.

وأشار«المر» إلى أن مشروع نور حياة استهدف الكشف المبكر على الطلبة بإجمالي 5 ملايين طالب في المرحلة الابتدائية، وجرى التمويل من قبل صندوق تحيا مصر، مناشدًا رجال الأعمال تمويل هذه المبادرات لدعم الدولة المصرية وتوفير فرص عمر للمواطنين وزيادة إنتاج الدولة.

وذكر أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، أن أزمة كورونا أثرت على دول العالم بما فيها مصر في القطاع الصحي لأن مصر استطاعت السيطرة على التأثير السلبي للجائحة، ناصحًا بزيادة تلقي اللقاحات المضادة بفيروس كورونا المستجد وتسهيل تسجيل المواطن.