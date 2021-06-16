إطلاق مبادرات لتنشيط السياحة بالفيوم منها «اكتشف مصر» و«مش بعيدة»
كتب:
أسماء أبو السعود
02:32 م | الأربعاء 16 يونيو 2021
«اكتشف مصر» و«الفيوم مش بعيدة».. مبادرات لتنشيط السياحة بالمحافظة
أكد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، إطلاق عدة مبادرات للترويج السياحي للمحافظة، منها «الفيوم مش بعيدة»، و«اكتشف مصر» التي انطلقت من الفيوم.
وأشار نائب المحافظ إلى أهمية الربط بين المحافظة ووزاتي البيئة والسياحة والآثار للاستغلال الأمثل لكافة الميزات التي تتمتع بها محافظة الفيوم، والعمل على إعداد برامج سياحية لزيارة كافة مناطق الجذب السياحي بها، ومتابعة موسم هجرة الطيور واستغلال البعدين البيئي والطبيعي لمحمية وادي الريان، وذلك خلال زيارة المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة.
الترويج السياحي للمواقع السياحية والأثرية بالفيوم
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة، أنّ متابعة وتفقد المواقع السياحية والأثرية يأتي ضمن خطة العمل الميداني للهيئة لتطوير وتأهيل كافة المواقع السياحية والأثرية على مستوى الجمهورية، والعمل على الترويج والاستغلال الأمثل لها ومتابعة عمليات التطوير والتأهيل التي تتم في بعض المواقع السياحية.
ربط إلكتروني بين وزارة السياحة ومحافظة الفيوم
وخلال الزيارة إطلع نائب محافظ الفيوم، ورئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة على الخريطة الإرشادية لمحمية وادي الريان، حيث أكد رئيس الهيئة على ضمها للأعمال التي تنشر على صفحة الوزارة، والعمل على الربط الإلكتروني بين الوزارة والمحافظة، مطالبا بعمل دليل إرشادي للمنطقة بالتنسيق بين الجانبين.
314 قطعة أثرية تمثل كافة العثور في متحف كوم أوشيم
تجدر الإشارة إلى أنّ متحف آثار كوم أوشيم يضم 314 قطعة أثرية تمثل كافة العصور، بداية من العصر الفرعوني ثم اليوناني والروماني والقبطي والإسلامي، ويشتمل على قاعتين للعرض إحداهما تضم آثار الحياة اليومية والأخرى للجانب الجنائزي على مساحة 380م2، إلى جانب المنطقة المحيطة التي تضم مخازن للآثار المستخرجة من منطقة كيمان فارس في مدينة الفيوم، إضافة لمنزل المندوب السامي البريطاني.
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