إطلاق مبادرات لتنشيط السياحة بالفيوم منها «اكتشف مصر» و«مش بعيدة»

أكد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، إطلاق عدة مبادرات للترويج السياحي للمحافظة، منها «الفيوم مش بعيدة»، و«اكتشف مصر» التي انطلقت من الفيوم.

وأشار نائب المحافظ إلى أهمية الربط بين المحافظة ووزاتي البيئة والسياحة والآثار للاستغلال الأمثل لكافة الميزات التي تتمتع بها محافظة الفيوم، والعمل على إعداد برامج سياحية لزيارة كافة مناطق الجذب السياحي بها، ومتابعة موسم هجرة الطيور واستغلال البعدين البيئي والطبيعي لمحمية وادي الريان، وذلك خلال زيارة المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

الترويج السياحي للمواقع السياحية والأثرية بالفيوم

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة، أنّ متابعة وتفقد المواقع السياحية والأثرية يأتي ضمن خطة العمل الميداني للهيئة لتطوير وتأهيل كافة المواقع السياحية والأثرية على مستوى الجمهورية، والعمل على الترويج والاستغلال الأمثل لها ومتابعة عمليات التطوير والتأهيل التي تتم في بعض المواقع السياحية.

ربط إلكتروني بين وزارة السياحة ومحافظة الفيوم

وخلال الزيارة إطلع نائب محافظ الفيوم، ورئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة على الخريطة الإرشادية لمحمية وادي الريان، حيث أكد رئيس الهيئة على ضمها للأعمال التي تنشر على صفحة الوزارة، والعمل على الربط الإلكتروني بين الوزارة والمحافظة، مطالبا بعمل دليل إرشادي للمنطقة بالتنسيق بين الجانبين.

314 قطعة أثرية تمثل كافة العثور في متحف كوم أوشيم

تجدر الإشارة إلى أنّ متحف آثار كوم أوشيم يضم 314 قطعة أثرية تمثل كافة العصور، بداية من العصر الفرعوني ثم اليوناني والروماني والقبطي والإسلامي، ويشتمل على قاعتين للعرض إحداهما تضم آثار الحياة اليومية والأخرى للجانب الجنائزي على مساحة 380م2، إلى جانب المنطقة المحيطة التي تضم مخازن للآثار المستخرجة من منطقة كيمان فارس في مدينة الفيوم، إضافة لمنزل المندوب السامي البريطاني.