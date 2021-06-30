بالأسماء.. مصرع 2 وإصابة 15 آخرين إثر انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 15 آخرون، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي، عند مدخل قرية تونا الجبل بمركز ملوي في المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا بورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي عند مدخل قرية تونا الجبل مركز ملوي بالمنيا.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي، عند مدخل قرية تونا الجبل بمركز ملوي، نتيجة اختلال عجلة القيادة.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين، هما: «شرقاوي. ع. ع» 26 عاما، عامل، «صلاح. ح. م» 20 سنة، مقيمان بتونا الجبل بملوي، وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى العام.

وأصيب في الحادث 15 شخصا، «علاء. خ. ج» 26 سنة، «أحمد. ش. م» 25 سنة، «شعبان. ك. ع» 60 سنة، «إبراهيم. د. ع» 20 سنة، «علاء. م. ا» 35 عاما، «حسن. ع. ع» 20 سنة، «رائد. ر. ع» 20 سنة، «أحمد. ا. ع» 21 عامًا، «محمود. ع. ع» 22 سنة، «خلف. ص. ك» 43 سنة، «فخري. ع» 55 سنة، «محمود. م. ع» 20 عامًا، جميعهم عمال ومقيمين في تونا الجبل، و«جمال. ف. ع» 27 سنة، «أحمد. ي. ر» 22 سنة، «عصام. خ. م» 42 عامًا، مدرسين، ومقيمين بتونا الجبل.

وتراوحت الإصابات بين كدمات وسجحات وكسور، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ملوي العام لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالحادث، والتحفظ على السيارة وقائدها، وأخطرت النيابة للتحقيق.