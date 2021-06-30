ادعوا لأمي.. دنيا سمير غانم تتصدق بمبلغ مالي كبير بذكرى أربعين والدها

ما زالت الفنانة دنيا سمير غانم، تعيش حالة من الحزن الشديد، بسبب ظروف أسرتها بعد وفاة والدها الفنان الكبير سمير غانم، ومرض والدتها دلال عبدالعزيز ومكوثها أكثر من شهرين في أحد المستشفيات الكبرى بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

وعلمت «الوطن» أن دنيا تصدقت بمبلغ مالي كبير مكون من 6 أرقام خلال الساعات الماضية على عدد من المؤسسات الخيرية، وذلك على روح والدها الفنان الراحل في ذكرى الأربعين على رحيله طالبة من كل من تساعدهم الدعاء لوالدتها أن تشفى من مرضها.

وعبرت الفنانة دنيا سمير غانم، في أول ظهور لها بعد وفاة والدها، عن شكرها وامتنانها لكل من دعمها وساندها في أزمتها الأخيرة، بعد رحيل والدها وظروف والدتها دلال عبدالعزيز الصحية، حيث ترقد منذ شهرين في أحد المستشفيات متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وظهرت دنيا سمير غانم، من خلال فيديو في حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة، وكان من المقرر أن تُكرم فيه، لكنها اعتذرت عنه بسبب ظروفها وبقائها بجانب والدتها.

وأوضحت «دنيا» في الفيديو، أنه منذ وفاة والدها وهي تسعى لتنفيذ وصيته التي أوصاها بها، وهي الحفاظ على نعمة حب الناس، وقدمت شكرًا خاصًا لكل الذين دعوا لأسرتها بالرحمة والشفاء.

جدير بالذكر أن دنيا سمير غانم كان من المقرر أن تشارك فى الموسم الرمضاني بمسلسل عالم موازي لكن بسبب إصابتها بكورونا هي وفريق عمل المسلسل تم تأجيله لأجل غير مسمى، حيث كان من المقرر أن يشهد ظهور والدها الفنان الكبير سمير غانم في إحدى حلقاته.