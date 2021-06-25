أبرز 5 تصريحات لـ دنيا سمير غانم في أول ظهور لها

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم، رسالة قصيرة فى فيديو لمهرجان أسوان لسينما المرأة، الذى كان من المقرر أن تكون إحدى المكرمات فيه، ولكنها اعتذرت بسبب ظروف حالة والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز الصحية، والتى ترقد فى المستشفى بسبب فيروس كورونا.

ترصد الوطن فى هذا التقرير أبرز 5 تصريحات لدنيا سمير غانم

- بشكر مهرجان أسوان وكل القائمين فيه على تكريمهم المشجع لي

- أعتذر عن حضوري لحصد التكريم بسبب ظروفي التى يعلمها الجميع فأنا مازلت مع والدتي فى المستشفى حتى تتحسن صحتها.

- أرسل رسالة شكر وحب لكل شخص وقف بجواري وساندني فى محبتني حتى ولو بالدعاء

- حسيت فى تلك الظروف الصعبة بوصية بابا التى كان يوصني بها هي حب الناس هي الكنز الحقيقي

- أهدي التكريم لأغلي شخصين فى حياتي وهما بابا وماما.

انتهى منذ قليل، حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، بجانب حشد كبير من نجوم وصناع السينما.

وقدم حفل الافتتاح المذيعة آية الغرياني، التي سبق أن قدمت حفل المومياوات الملكية، وقام بالإخراج المسرحي للحفل هشام عطوة، فيما تولي المخرج عبدالرحمن نصر الإخراج والنقل التلفزيوني على الهواء مباشرة بقناة نايل سينما.

وفي بداية الحفل قال السيناريست محمد عبدالخالق رئيس المهرجان: «في البداية أوجه الشكر لمحافظ أسوان على كل التجديدات التي شهدتها المحافظة وشاهدناها على أرض الواقع هذا العام بأعيننا، كما أتوجه بالشكر والتقدير لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة والسفيرة ميرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء المهرجان والدكتورة مايا مرسي رئيس المركز القومي للمرأة، وكريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، كما أشكر كل الضيوف الذين تمكنوا من دعمنا بحضورهم وسط هذه الإجراءات الاحترازية المكثفة، ونتمنى أن تحقق دورة هذا العام النجاح الذي يأمله المواطن الأسواني كل عام».