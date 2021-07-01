في ذكري «يونيو».. مشروعات تنموية تضع المنيا على خريطة السياحة العالمية

مشروعات عملاقة في قطاع السياحة والآثار بلغ إجمالي تكلفتها نحو 291 مليون جنيها، بدأ العمل بها عقب استقرار أوضاع وأحوال البلاد، في أعقاب إندلاع ثورة 30 يونيو، عام 2012، ستضع تلك المشروعات المنيا علي خريطة السياحية العالمية، وتجعلها محط أنظار العالم خلال الأعوام القليلة المقبلة.

أبرز تلك المشروعات إحلال وتجديد متحف ملوى، حيث تعرض المتحف للاقتحام علي يد الجماعات الارهابية والمتطرفة خلال أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة في عام 2013، وطالت يد المخربين المتحف بالحرق والسلب والنهب، ونجحت جهود الدولة المصرية في إعادة جميع القطع التي تم نهبها في الوقت الذي كانت تجري فيه أعمال إحلال وتجديد المتحف ليكون قبلة سياحية مشرفة لمحافظة المنيا، وصعيد مصر.

ومن بين المشروعات تطوير 4 مناطق سياحية هي: «تل العمارنة، في مركز ديرمواس»، وتضم تلك المنطقة آثار فرعونية متنوعة، ومنطقة الأشمونين بملوي، وتونا الجبل، التي شهدت عدة اكتشافات آثرية هامة خلال الثلاث سنوات الماضية، وكذا دير السيدة العذراء بجبل الطير، والمدرج ضمن مسار رحلة العائلة المقدسة.

ويعد مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير بمركز سمالوط، من أهم وأكبر المشروعات السياحية في المنيا، خاصة وأنه مدرج بمسار الحج المسيحي، ومن المقرر أن يشهد توافد الآف الزوار خلال العام الواحد، مما سيجعل محافظة المنيا، في مقدمة المحافظات التي تشهد رواجا سياحيا، ويضم دير العذراء كنيسة آثرية أمرت ببنائها الملكة هيلانة أم قسطنطين الأول حينما علمت بأن العائلة المقدسة مكثت 3 أيام في تلك المنطقة هربا من بطش الرومان.

ومن أهم المشروعات السياحية في المنيا، تطوير منطقة آثار البهنسا الإسلامية بمركز بني مزار، وتلك المنطقة تضم مئات من الأضرحة والقباب لأولياء الله الصالحين، ودفن بها مئات من الصحابة البدريين الذين شاركوا في الفتح الإسلامي لمصر.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أرسل برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وأكد محافظ المنيا أن مصر دخلت مرحلة تنمية حقيقية اعتباراً من عام 2014 منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة قطار التنمية والذي لم يتوقف حتى تاريخه، حيث تشهد محافظة المنيا، إنجازا كبيرا لم تحققه منذ عقود طويلة، على مستوى كافة القطاعات، مما ساهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في جميع الخدمات، من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة بجميع مراكز المحافظة، منها ما تم الانتهاء منه وأخرى لا زال العمل يجرى بها.

وأشاد محافظ المنيا بما تحقق من انجازات غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، وما شهدته من تطوير شامل لبنيتها التحتية ونهضة اقتصادية وعسكرية وتصدي للإرهاب الأسود، مؤكداً أنه خلال هذه السنوات استطاعت قيادة مصر الرشيدة أن تثبت أركان الدولة، وتعيد بناء مؤسساتها الوطنية، وتستعيد مكانتها على المشهد الدولي، وإحداث نهضة تنموية كبرى في جميع ربوع مصر بوجه عام وفي محافظة المنيا على وجه الخصوص.