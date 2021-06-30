جامعة دمنهور: نستعد لتطبيق الساعات المعتمدة من العام الجامعي المقبل

قال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، إن الجامعة ستبدأ من العام الدراسي المقبل 2021- 2022، في تطبيق نظام الساعات المعتمدة بمختلف الكليات، تنفيذا لقرار المجلس الأعلي للجامعات الحكومية، لافتا إلي أنه جرى تعديل عددا من لوائح الكليات المختلفة تمهيدا لتطبيق النظام الجديد وفقا لتعديل الفقرة الثانية من المادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات 1972، مؤكدا أن النظام سيتم تطبيقه بجميع الكليات، وأن هناك عددا من الكليات مطبقة النظام بالفعل ككلية الصيدلة وكلية التمريض.

رئيس جامعة دمنهور: لامساس بمجانية التعليم وسنتوسع من الدراسة أون لاين في نظام الساعات المعتمدة

وأضاف رئيس جامعة دمنهور في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النظام الجديد لن يؤثر أو يمس مجانية التعليم، ولن يكون هناك مصروفات إضافية، ويأتي تماشيا مع رؤية وتطوير الدولة المصرية لنظم التعليم بما يتواكب مع المتطلبات الحديثة للعصر الرقمي وكذلك يواكب أحدث النظم العالمية، مؤكدا أن النظام سيسهم أيضا في تحسين مستوى الخريج المصري.

وعن آليات التنفيذ، أوضح رئيس جامعة دمنهور، أنه سيتم التوسع في نظام الدراسة أون لاين عن بعد، بالإضافة إلي إجراء تعديل للمناهج الدراسية بما يتواكب مع النظم الجديد والنظم العالمية مقارنة بأحدث المناهج الدراسية المطبقة لكبرى الجامعات العالمية، فضلا عن تجهيز المقرات الإلكترونية للدراسة، موضحا أنه مع التوسع والتجهيزات الجديدة يمكن إجراء أكثر من 20 محاضرة في وقت واحد أون لاين و حضوريا.

وعن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، أوضح رئيس جامعة دمنهور أنه جرى الانتهاء من بعضها في عدد من الكليات، لافتا إلى أنه سيتم إعلان نتائج امتحانات العام الجامعي خلال شهر يوليو الجاري بمختلف الكليات تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.