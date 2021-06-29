«الشهادة بعدد الساعات المعتمدة».. قرارات بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

أصدر رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 1420 لسنة 2021، ينص على: «بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلميـة متى استوفي الطالب متطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنـى لعـدد سـنوات الدراسة وذلك كله وفقًا لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات».

وأصدر أيضًا المجلس قرار رقم 1431 لسنة 2021 والمادة الأولى تنص على: مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بمعهد الدراسـات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس قبل صدور هذا القـرار، يعـدل مـسمى معهـد "الدراسات والبحوث البيئية " المضاف ضمن كليات البند ثالثًا: جامعـة عـين شـمس والوارد بالمادة (١) من اللائحة التنفيذيـة لقـانون تنظـيم الجامعـات المـشار إليهـا ليصبح المسمى الآتي: كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية .

والمادة الثانية تنص علي أن يستبدل بنصوص المواد ( 248 مكررًا 57، 248 مكررًا 58، 248 مكـررًا 59، 248 مكررًا 60 ) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليهـا الـواردة تحت عنوان معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس النصوص الآتية: كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس.

مادة (248 مكررًا 57): يمنح مجلس جامعة عين شمس بناءً على طلب مجلس كليـة الدراسـات العليـا والبحوث البيئية الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

1- دبلوم الدراسات العليا في علـوم البيئـة في أحـد التخصـصات المبينـة في اللائحة الداخلية.

2- درجة الماجـستير في علـوم البيئـة في أحـد التخصـصات المبينـة في اللائحة الداخلية.

3- درجة دكتوراة الفلسفة في علـوم البيئـة في أحـد التخصـصات المبينـة في اللائحة الداخلية.

مادة (248 مكررًا 58): يشترط في الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسات العليا في علوم البيئة أن يكون حاصلًا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المـصرية أو علـى درجة علمية معادلة لها من معهد علمي آخر مُعترف به من المجلس الأعلى للجامعات وأن يتابع الدراسة بعد ذلك لمدة سنة، وذلك كله وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة (248 مكررًا 59): يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في علوم البيئة أن يكون حاصلًا علـى درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجـة علميـة معادلة من معهد علمى آخر مُعترف به من المجلـس الأعلـى للجامعـات وأن يتـابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك كله وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .

مادة (248 مكررًا 60): يشترط في الطالب لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في علوم البيئة أن يكون حاصـلًا على درجة الماجستير في علوم البيئة من إحدى الجامعات المصرية أو علـى درجـة علمية معادلة لها من معهد علمي آخر مُعترف به من المجلس الأعلى للجامعـات وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك كلـه وفقًا لأحكـام اللائحة الداخلية.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .