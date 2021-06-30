الأكاديمية العربية للعلوم تطلق منتدى تحكيم مشروعات طلاب اللغة والإعلام

افتتح الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، صباح الثلاثاء 29 يونيو 2021، فعاليات المنتدى الثالث لتحكيم مشروعات تخرج طلاب كلية اللغة والإعلام بالقرية الذكية دفعة ربيع 2021، عبر تطبيق zoom، مهنئًا الطلاب على مشروعاتهم التي يدور حولها المنتدى والتي جاءت تحت عنوان «الإعلام والتنمية المستدامة 2030»، وسميت «بناء ونماء»، مؤكدا اهتمام الأكاديمية بملف التنمية المستدامة على المستويات المصرية والعربية والدولية.

وشهد المنتدى حضور كوكبة من الشخصيات المصرية والعربية ضمتهم لجان تحكيم المشروعات، وهم الوزيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة والسكان سابقَا، والسفير الدكتور أحمد رشيد الخطابي الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية والمشرف على قطاع الإعلام، والسفيرة ندي العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، والأستاذ الدكتور حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة (سابقا)، والأستاذة الدكتورة حنان جنيد وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والإعلامي الدكتور إبراهيم الكرداني، المتحدث الإعلامي لمنظمة الصحة العالمية بالأمم المتحدة سابقًا، والأستاذ الدكتور أيمن الشيوي عميد كلية السينما والمسرح بجامعة بدر، والمخرج هاني لاشين، والسيناريست عمرو محمود ياسين.

وأشادت لجنة التحكيم بمشروعات الطلاب واعتبروها متميزة وتعبر عن مجهود حقيقي، خاصة أنها شملت كافة الوسائط الإعلامية.

حنان يوسف: فخورة بأعمال الطلاب الاستثنائية في معالجة العلاقة بين الإعلام والتنمية المستدامة

وأكدت الدكتورة حنان يوسف، عميدة الكلية، أن موضوع المنتدى يندرج ضمن سياق تبنته إدارة الكلية تحت مظلة التوجه الاستراتيجي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يقوم بالأساس على خدمة المجتمع العربي ومواكبة الجهود التنموية بجمهورية مصر العربية، دولة المقر.

وقالت عميدة الكلية: «سعادتي مضاعفة في هذا اليوم الذي أصبحنا ننتظره عامًا بعد عام، والذي نقدم فيه جيلًا جديدًا واعدًا من شباب الإعلاميين الذين يتخرجون بعد أيام قليلة بعد أن قضينا 4 سنوات كاملة معهم تفاعلنا معهم، قدمنا لهم العلم وأكسبناهم المهارة التطبيقية في ميدان العمل الإعلامي بكافة وسائطه، وهم اليوم يقدمون حصاد جهدهم في مجموعة من المشروعات الإبداعية تجلت فيها روحهم الشابة وجسدت طموحهم المشروع في المنافسة وبقوة في هذا المجال الذي يتطور يوما بعد يوم».

وأضافت: «يحمل عنوان هذا المنتدى الخاص بتحكيم مشروعات طلاب دفعة ربيع 2021، الإعلام والتنمية المستدامة 2030، بناء ونماء، وكما هو واضح منه نحن بصدد مشروعات طلابية تتسق وقضايا مجتمعنا المصري والعربي، واليوم نتناول العلاقة بين الإعلام وأهداف التنمية المستدامة 2030»، متابعةً: «فخورة بأعمال الطلاب الاستثنائية، فهم اختاروا مجموعة من هذه الأهداف لتكون المحور الأساسي في مشروعاتهم وهي القضاء على الفقر، الصحة الجيدة والرفاهية، المساواة بين الجنسين، الحياة في البر والمساواة والعدل والمؤسسات القوية».

وجاءت مشروعاتهم على شكل «الحملات الإعلامية المخططة»، وتم التعبير عنها بمختلف الوسائط والقوالب الإعلامية وهي الأفلام القصيرة والوثائقية، النشر الإلكتروني، الحملات الإعلامية والإعلان التليفزيوني، والبرامج التليفزيونية.

الطلاب: الكلية علمتنا أن الإعلام مسؤولية وسنلتزم بذلك

وقدم الطلاب عروضهم الإعلامية، معبرين عن سعادتهم بهذه اللحظة وموجهين الشكر إلى الكلية على جهودها الكبيرة في إمدادهم بعلوم الإعلام بالطريقة المثالية، وتكوين شخصيتهم الإعلامية المميزة .