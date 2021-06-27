مجلس الدولة يجدد بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

جدد مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، اليوم الأحد، بروتوكول التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الدكتور إسماعيل عبدالغفار، بشأن الدعم الفني لمشروعات التحديث الرقمية لنظم التقاضي عن بعد في محاكم مجلس الدولة المختلفة.

جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الدولة، أن المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، استقبل اليوم الأحد، الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والوفد المرافق له، لمتابعة أوجه التعاون وتجديد بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين.

حضر اللقاء المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، والمهندسة سارة السعدني رئيس قسم بحوث واستشارات تكنولوجيا المعلومات بمكتب رئيس الأكاديمة العربية للعلوم والتكنولوجيا، وعدد من مستشاري المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة والأمانة العامة.

قال المستشار طه كرسوع الأمين العام والمتحدث الرسمي لمجلس الدولة، إن تجديد بروتوكول التعاون يستهدف مواكبة التطور التكنولوجي وتوجه الدولة نحو التحول الرقمي؛ خاصة في مجال ميكنة أعمال مجلس الدولة القضائية والإدارية، ولسرعة الفصل في مختلف الدعاوى والطعون المقامة أمامه، كي يحافظ المجلس دوره الريادي.

وأضاف، أنه في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وقع مجلس الدولة في مايو الماضي، بروتوكلًا للتحول الرقمي وميكنة العملية القضائية أمام محاكم ودوائر مجلس الدولة المختلفة، مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، بوصفها إحدى المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية، وإحدى المنارات التي تحمل على عاتقها رسالة النهوض العلمي والتكنولوجي في جميع أرجاء الوطن العربي.

وتابع أن بروتوكول التعاون يستهدف السعي لرفع مستوى أداء قطاع القضاء، والخدمات المتعلقة به من خلال تطوير نظم العمل القائمة، ورفع كفاءة ومستوى البنية المعلوماتية التي تخدم هذه الإجراءات، واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لإدارة الأعمال داخل مجلس الدولة.

شهد اللقاء إهداء رئيس مجلس الدولة، درع المجلس لرئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري؛ تقديرًا واعتزازًا بالدور الذي يقوم به والأكاديمية لمجلس الدولة.