حظر التجوال في الأردن يبدأ اليوم: لا يسير على متلقي لقاح كورونا

أصدر رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، القرار رقم «39» لسنة 2021، ويحدد الإجراءات التي سيتمّ تطبيقها، اعتبارًا من يوم غد الخميس الموافق الأول من يوليو 2021، في ظلّ تداعيات أزمة كورونا، ويُفرض حظر التجوال في الأردن من الواحدة مساء وحتى السادسة صباحًا، باستثناء من يحملون شهادة بتلقي جرعتي التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

شروط حظر التجوال في الأردن

وينصّ قرار رئيس الوزراء الأردني على أنه: يحظر التجوال في الأردن وتنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة من الساعة الواحدة ليلًا وحتى الساعة السادسة صباحًا في جميع أيام الأسبوع.

ويسمح لمن حصل على شهادة مطعوم كوفيد- 19 «جرعتين» بالتنقل والتجوال في جميع مناطق المملكة خلال ساعات الحظر.

وتوسع بلاغ رئيس الوزراء الأردني في توضيح شروط حظر التجوال في الأردن، مؤكدا أنه «تُغلق المنشآت في جميع مناطق المملكة من الساعة الثانية عشرة ليلًا وحتى الساعة السادسة صباحًا، باستثناء المنشآت التي يقرر رئيس الوزراء أن طبيعة عملها تقتضي خلاف ذلك.

استثناءات حظر التجوال في الأردن

ونص قرار فرض حظر التجوال في الأردن، على السماح بتنقل الأشخاص وتجوالهم في مدينة العقبة ومخيمات رم والديسي في جميع الأوقات طيلة أيام الأسبوع.

وتُستثنى المنشآت في مدينة العقبة ومخيمات رم والديسي من ساعات الإغلاق المنصوص عليها، ويشترط للدخول إلى هذه المناطق المنصوص عليها مضي أكثر من 21 يومًا على تلقي الشخص الجرعة الأولى من تطعيم كوفيد- 19، وأن لا يكون من الاشخاص الذين تخلفوا عن موعد الجرعة الثانية، أو إجراء فحص «pcr» قبل «72» ساعة لكل من يزيد عمره على ست سنوات.

ونص قرار فرض حظر التجوال في الأردن، على أن تُفتح صالات الأفراح ومنشآت تنظيم وإقامة الحفلات وقاعات الحفلات في المنشآت الفندقية، ويسمح لها بالعمل في الأوقات المحددة لذلك، بنسبة «50%» من طاقتها الاستيعابية على أن لا تزيد على 100 شخص.

وتفتح الملاعب والصالات الرياضية ويسمح بتواجد الجمهور فيها بنسبة لا تزيد على «30%» من طاقتها الاستيعابية.

ويسمح بإقامة الدعوات الاجتماعية في المنازل الخاصة شريطة أن لا يزيد العدد على «50» شخصًا في الساحات الخارجية، وعلى «30» شخصًا في القاعات الداخلية. ولا تسري أحكام هذا البند على الاجتماعات التي تعقدها السلطات الدستورية.

وأشار قرار فرض حظر التجوال في الأردن إلى أنه يسمح بإجراء الامتحانات المهنية شريطة التقيّد بالبروتوكولات والتدابير التي تقررها الجهات المعنية.

وتلتزم المنشآت المنصوص عليها في هذا البلاغ بأحكام أوامر الدفاع والبلاغات والتعليمات المتعلقة بالسلامة العامة وببروتوكولات إجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة على أن تبدأ المنشأة بالعمل بعد استكمال الإجراءات المطلوبة وتوقيع التعهد اللازم لذلك.