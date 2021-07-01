محافظ البحر الأحمر يفتتح مشروعات برأس غارب في ذكرى 30 يونيو

أجرى اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الاحمر، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية للمشروعات الجاري إنشاؤها بمدينة رأس غارب، شمال المحافظة، للوقوف على آخر مستجدات إنهاء الأعمال تزامناً مع الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

شملت الجولة مشروع تطوير كورنيش رأس غارب، ومشروع تطوير المجزر الآلي، والوحدة البيطرية بالمدينة، وأعمال تركيب الأنترلوك والبلدورات، مشدداً على سرعة الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت ممكن.

محافظ البحر الأحمر: نسعى لفتح متنفس طبيعي وترفيهي للمواطنين

وقال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، خلال جولته التفقدية، إن هناك سعي من المحافظة، وخطط تطوير لفتح متنفس طبيعي وترفيهي للمواطنين بكل مدن المحافظة، خاصةً مع الثروة الطبيعية والجمالية التي تمتلكها البحر الأحمر، مشيراً إلى أنه أصدر تعليمات بتوسعة الطريق العرضي للكورنيش، لمنح مساحة أكبر للمواطنين، مع التشديد على وجود الخدمات الأمنية طوال اليوم.

محافظ البحر الأحمر يتفقد أعمال تطوير المجزر الآلي برأس غارب

واستمع المحافظ إلى عرض تفصيلي من المهندس حسني منصور، رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر، عن مجمل الأعمال التي تمت بالمجزر الآلي بمدينة رأس غارب، وزيادة القدرة الاستيعابية بواقع 5 رؤوس ماشية في الساعة الواحدة، مؤكداً أن تلك التوسعة من أجل ضمان ذبح وتجهيز اللحوم بطريقة علمية وبيطرية صحيحة، مع التخلص من النفايات بصورة بيئية آمنة، واستيعاب حاجة المدينة من اللحوم المذبوحة محلياً.

محافظ البحر الأحمر يفتتح وحدة الطب البيطري برأس غارب

وافتتح محافظ البحر الأحمر، خلال الجولة، وحدة الطب البيطري، التي تم إنشاؤها على مساحة 200 متر مربع، وبتكلفة مليون و800 ألف جنيه، تحت إشراف مديرية الإسكان بالبحر الأحمر.

وتابع محافظ البحر الأحمر جولته بمدينة رأس غارب، بافتتاح وحدة الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، التي تم تم تأسيسها من أجل الحد من آثار الكوارث.

واختتم المحافظ جولته بالمرور على المدخل الشمالي للمدينة، وأصدر تعليماته بسرعة ضبط الحركة المرورية على مداخل المدينة.

رافق المحافظ خلال الجولة، كل من العميد تامر سمير، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء حامد أحمد، رئيس مدينة رأس غارب، والمهندس حسني منصور، رئيس جهاز التعمير، والمهندس محمد عبد المنعم، مدير الإسكان، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.