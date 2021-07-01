السجن 125 سنة لـ5 متهمين قتلوا طفلا في الغربية بسبب «روث البهائم»

عاقبت محكمة جنايات طنطا 5 متهمين بالسجن المؤبد لكل منهم، لإدانتهم بالاشتراك فى قتل طفل يُدعى «مصطفى محمد خضر»، في قرية ميت غزال، التابعة لمركز السنطة بالغربية، صباح يوم 5 أكتوبر العام الماضي، بسبب مشادة إثر سقوط روث البهائم أمام منزلهم، حيث ترّصدوا له بعدها، حتى قتلوه وأصابوا والده.

مشاجرة سابقة

لم تكن حادثة قتل الطفل، هي أولى شرر الخلاف بين الطرفين، فقبل قتله بشهر واحد، وتحديدا سبتمبر العام الماضي، نشبت مشادة بين جد الطفل المجني عليه «مصطفى» وجيرانه بسبب سقوط «روث بهائم» أمام منزلهم بعد تنظيف حظيرة يملكها الأول، إلا أن الجد توجه إلى هناك وقام بإزالتها واعتذر لهم، بحسب ما قالته «إيمان» شقيقة المجني عليه، في تصريح لـ«الوطن».

تجدد الاشتباكات

لم تنته الخلافات عند هذا الحد، بل تجددت تارة أخرى أخرى، وتعدى الجيران على زوجة خال المجني عليه وجدته، وتسببوا فى إصابات للأولى وكسور للثانية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17331 لسنة 2020، وبينما كانت الساعة تُشير إلى 10 مساء يوم 4 أكتوبر 2020، كان المجني عليه في زيارة لمنزل خاله القريب من منزل المتهمين، فطارده اثنان منهم، إلا أنه تمكن من الهرب.

يوم الجريمة

في الساعة 7 من صباح اليوم التالي 5 أكتوبر، توجه مصطفى مع والده كعادتهما اليومية، إلى حظيرة المواشي الخاصة بهما والقريبة من منزل المتهمين، حيث ترَصَد المتهمون لهما، وبعدما فرغا من عملهما وخروجهما من الحظيرة، انهالوا عليهما ضربا بالعصي، حيث سقط مصطفى مضرجا فى دمه، ولفظ أنفاسه الأخيرة، بينما فقد والده الوعي.

جثة هامدة

نقل الأهالي المجني عليه مصطفى إلى مستشفى طنطا الجامعي، جثة هامدة، وباءت محاولات إنعاشه بالفشل، وأعلن الأطباء وفاته، وقال تقرير طبي حصلت «الوطن» على نسخة منه، إن المجني عليه وصل المستشفى جثة هامدة، كما تبين وجود جروح قطعية بالرأس، وكدمة بالبطن من الناحية اليُسرى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب وكيفية الوفاة، كما كلّفت المباحث الجنائية بإجراء تحرياتها حول الواقعة، وضبط المتهمين.

القبض على الجناة

وتمكنت الأجهزة الأمنية فى الغربية، من القبض على 4 متهمين من أصل 5، وحققت معهم النيابة وحبستهم، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، كما نسبت لهم الشروع في قتل والده، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أدوات تستخدم في الإعتداء على الأشخاص.

محاكمة جنائية

في ديسمبر العام الماضي، أمرت النيابة بإحالة المتهمين الـ5 للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات طنطا، والتي نظرت القضية، واستمعت لمرافعة النيابة العامة والدفاع الحاضر مع المتهمين، ثم أصدرت حكمها المتقدم، حضوريا بحق 4 متهمين وغيابيا بحق الخامس الهارب.