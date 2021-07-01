أحد أبطال «القرار»: ثورة 30 يونيو ميلاد جديد لمصر والأجيال المقبلة

عبر الدكتور مختار يوسف، الأستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، عن امتنانه والفخر بالمشاركة في فيلم القرار، قائلا: «يعتبر حلم وميلاد لمصر من جديد، كل المصريين شعروا بخطف الوطن حقبة زمنية معينة فترة، واتسرق مننا، وكلنا شاركنا ونزلنا عشان نرجع بلدنا اللي اتسرقت مننا»، مؤكدا أن النزول كان لحماية مستقبل أولادنا والأجيال المقبلة، وإنهاء مخطط الجماعة، التي كان هدفها الأساسي القضاء على الدولة المصرية.

يوسف: النزول كان نتيجة للأحداث التي عاصرها الشعب المصري

وأضاف «يوسف» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النزول كان نتيجة للأحداث التي عاصرها الشعب المصري، وآلت به إلى أوضاع رديئة فترة حكم الإخوان، موضحا أن مصر كانت وقتها عبارة عن دمار وخراب وحرائق وصراعات وعدم استقرار، مؤكدا أن كل الأسباب تطلبت النزول والمشاركة من الجميع لحماية الدولة.

وشدد الأستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، على أنه يصعب المقارنة بين فترة حكم الإخوان الإرهابية، وما نشاهده حاليا من تقدم وازدهار ونهضة يدركها الجميع.

ولفت الدكتور مختار يوسف، إلى أن الدولة حاليا تشهد استقرارا وأمنا ومشروعات في كل منطقة، وتقدم في مختلف المجالات، وكذلك الوضع الإقليمي والعالمي أصبح أقوى مما كان عليه عام 2011، مؤكدا أنه يجب على الجميع الفخر بثورة 30 يونيو المجيدة، التي غيرت مصير الأمة المصرية من الدمار والهلاك والسير في الطريق المظلم، إلى الآخر النور والإصلاح والتنمية والتقدم بمختلف القطاعات والمجالات.

وكان الدكتور مختار يوسف، فاز بجائزة الدولة التقديرية في العلوم والعلوم التكنولوجية، فرع العلوم الزراعية، عام 2020.